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4 главных финансовых риска, замедляющих стартап
Для того, чтобы успешно развиваться, небольшим компаниям необходимо избегать следующих финансовых ловушек:
Излишние траты на рекламу
Представить свою молодую компанию миру через рекламу необходимо, но в случае провала амбициозной и затратной рекламной кампании неизбежно возникнет дыра в бюджете. Поэтому разумней начать с малого и постепенно увеличивать свой рекламный бюджет.
Неправильные инвестиции
Стартапы зачастую ограничены в ресурсах, поэтому даже одно ненужное вложение может серьезно повлиять на дальнейший рост бизнеса. В первое время стоит как минимум отказываться от рискованных идей, а лучше — нанять специалиста для принятия решений о том, во что стоит вкладывать деньги.
Найм слишком большого числа сотрудников
Хорошие менеджеры всегда стремятся укрепить свою команду, но делать это нужно только с полным осознанием финансовых возможностей компании. В большинстве случаев с работой может справиться команда сотрудников меньшего размера, чем кажется нужным.
Невнимание к безопасности
Никогда нельзя исключать вероятность убытков в случае стихийных бедствий или аварий. Но все же их можно снизить, если должным образом подумать о безопасности.