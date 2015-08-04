Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,802 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

4 главных финансовых риска, замедляющих стартап

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обучение основам финансовой грамотности. Обсуждение всех нюансов, помогающих добиться успеха.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:40
#1
Интересующийся
 
Имя: Евгений Иванов
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 49
Благодарностей: 15
УГ: 3
КП: 0.000
4 главных финансовых риска, замедляющих стартап
Для того, чтобы успешно развиваться, небольшим компаниям необходимо избегать следующих финансовых ловушек:

Излишние траты на рекламу

Представить свою молодую компанию миру через рекламу необходимо, но в случае провала амбициозной и затратной рекламной кампании неизбежно возникнет дыра в бюджете. Поэтому разумней начать с малого и постепенно увеличивать свой рекламный бюджет.

Неправильные инвестиции

Стартапы зачастую ограничены в ресурсах, поэтому даже одно ненужное вложение может серьезно повлиять на дальнейший рост бизнеса. В первое время стоит как минимум отказываться от рискованных идей, а лучше — нанять специалиста для принятия решений о том, во что стоит вкладывать деньги.

Найм слишком большого числа сотрудников

Хорошие менеджеры всегда стремятся укрепить свою команду, но делать это нужно только с полным осознанием финансовых возможностей компании. В большинстве случаев с работой может справиться команда сотрудников меньшего размера, чем кажется нужным.

Невнимание к безопасности

Никогда нельзя исключать вероятность убытков в случае стихийных бедствий или аварий. Но все же их можно снизить, если должным образом подумать о безопасности.
__________________
На правах рекламы: Более 300 платежных опций для покупки Bitcoin!

Инвестируй в Zilla-Credit
therealinvest на форуме  
Ответить
Метки
правила, стартап, финансовая грамотность
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
10 главных советов стартаперам BigBoi Инвестирование для начинающих 29 09.04.2017 19:27
Стартап iZettle привлек $63 млн для предоставления финансовых услуг малому бизнесу CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.01.2017 17:45
Блокчейн-стартап Chain открыл исходный код протокола для финансовых приложений clipman77 Новости криптовалют 0 24.10.2016 23:46
Стартап PayButler разработал концепт финансовых сервисов для неграмотных и инвалидов CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.12.2015 17:54
Украинский стартап создает виртуальные карты финансовых услуг CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.08.2015 14:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар sexinporn
faucent.club 205 satoshi / 60 min Выплата на FaucetHub.io
От sexinporn в разделе «Краны»
Аватар all-hyips
Traum Invest - traum-invest.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Sweets
timeprofit.biz - Time Profit
От Sweets в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Какой вам нужен hyip скрипт? Идёт разработка CMS, будем рады вашим пожеланиям
От Cyrpheus в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар TenDemon
Сбербанк, Альфа-Банк, и другие компании запускают ассоциацию для развития финтех в РФ
От TenDemon в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Drum13
Биржи Шанхая и Лондона объединяют торговые площадки
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
408,802
Тем
466,078
Сообщений
11,504,272

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube