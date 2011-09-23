Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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mine-pack.ru - Mine-Pack

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:06
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,279
Благодарностей: 91
УГ: 6
КП: 0.049
mine-pack.ru - Mine-Pack

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 21.04.2017




Цитата:
Mine-Pack - экономическая игра с выводом денег!
Заработать деньги у нас можно БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ.
Характерной особенностью проекта является - многочисленные виды заработка, такие как: покупка лицензий, шахт и заводов.
Об игре:

Покупка Лицензии
Здесь Вы можете приобрести лицензии на покупку шахт и заводов разного вида. Одна лицензия - одна шахта или завод. Для каждого вида своя лицензия! Стоимость лицензии для шахт - 10% от стоимости шахты, для заводов 20%.


Покупка шахт
Здесь Вы можете приобрести Шахты разного вида. Каждый вид шахт приносит разное количество ресурсов, которые можно потом продать или пустить в производство. Вы можете покупать любое количество шахт.
Ресурсы необходимо собирать на складе!



Покупка заводов
Здесь Вы можете приобрести Заводы, для увеличения заработка, производя продукцию.


Склад ресурсов
Распределение серебра при продаже: 25% на счет для покупок и 75% на вывод.
Курс продажи ресурсов: 100 единиц = 1 монета. 100 монет = 1 рубль.
Важно!!! Если вы приобрели заводы, после сбора ресурсов, продажу осуществлять каждому заводу отдельно! Если вы купили один завод, вам нужно вначале продать ресурсы заводу, потом продать остальные ресурсы системе, справа от кнопки "Собрать все".

БОНУСЫ:


Зарегистрируйся и получи 1100 cеребра абсолютно бесплатно!
+15% на пополнение баланса.


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Вы будете получать 5% на счёт для вывода и 5% на счёт для покупок от каждого пополнения баланса приглашенным вами человеком и приглашенными вашим рефералом.


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer, Free-Kassa


МОЙ ВКЛАД:


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На правах рекламы: Более 300 платежных опций для покупки Bitcoin!

MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
MonitoringFF на форуме  
Старый Сегодня, 12:44
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Луганск
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.01.2016
Сообщений: 206
Благодарностей: 0
УГ: 2
КП: 0.000
Re: mine-pack.ru - Mine-Pack
Диз норм
__________________
На правах рекламы: Более 300 платежных опций для покупки Bitcoin!

МОНИТОР КАЧЕСТВЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИГР!
Inf0-BIZ на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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