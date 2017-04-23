Sport investholding 7-10% еженедельно.

Invest by Mindcntrl
Что я предлагаю ?
- Возможность инвестирования в еженедельную прибыль от 7 до 10%. Ежемесячная прибыль составляет около 33-40%
- Возможность пробного периода (месячного) без комиссия от вашего дохода. От любой комфортной для вас суммы от 10 USD.
- Возможность инвестирования любой удобной для вас суммы от 10 USD до 10.000 USD. Суммы свыше обсуждаются в индивидуальном порядке.
Условия пробного периода предоставляются только первым 10 клиентам. Которые будут готовы оставить в дальнейшем отзыв о прибыли которую я назвал 33-40% ежемесячно и от 7 до 10% еженедельно.
Кто думает что это маленькая рентабельность,могут здесь ничего не писать и зарабатывать на покупке/продаже по 100% с одного товара и дальше.
По всем вопросам пишите в личные сообщения
Отзывы клиентов из этого форума будут здесь !