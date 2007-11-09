Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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HashMerchant - hashmerchant.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 11:18
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 27
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 6,105
Благодарностей: 1,018
УГ: 15
КП: 0.710
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
HashMerchant - hashmerchant.com
Я не админ :



Старт : 23.04.2017

Цитата:
Добро пожаловать в Hash Merchant Limited.
Биткойн - это нечто большее, чем криптовалюта. Он определяет новый вид международного экономического порядка, который опирается на достижения современных технологий. По мере того, как сила технологии продолжает расти, растет и сила экономических инструментов, таких как биткойны. По мере роста власти стоимость также продолжает расти.
Ожидается, что в ближайшие 5 лет цена биткойнов будет пересекать отметку в 10000 долларов США.
В этой ситуации увеличение резерва биткойнов - лучшая политика. Этого можно добиться, лично добыв биткойны или добыв их у наиболее прибыльного шахтера. При ограниченных ресурсах в команде частных лиц добыча полезных ископаемых не очень выгодна. Поэтому лучше всего использовать шахтерское мастерство профессиональных шахтеров.
Мы в Hash Merchant Limited, занимаемся разработкой криптовалюты более 5 лет. Итак, мы знаем секрет прибыльной добычи. Наш последовательный отчет о прибыли достаточен для обеспечения будущей гарантированной прибыли.
Мы также занимаемся обменом криптовалютами и извлекаем из этого выгоду. Таким образом, инвестирование с нами - лучший выбор. Мы даем 100% гарантию прибыли всем нашим инвесторам.
Планы :

4.32% Daily
0.18% Hourly Forever
Вывод депозита в любое время
5% комиссия за вывод депозита
Minimum Deposit 0.01 BTC

4.8% Daily
0.2% Hourly Forever
Вывод депозита в любое время
5% комиссия за вывод депозита
Minimum Deposit 0.5 BTC

5.52% Daily
0.23% Hourly Forever
Вывод депозита в любое время
5% комиссия за вывод депозита
Minimum Deposit 1 BTC

6.24% Daily
0.26% Hourly Forever
Вывод депозита в любое время
5% комиссия за вывод депозита
Minimum Deposit 2 BTC

7.2% Daily
0.3% Hourly Forever
Вывод депозита в любое время
5% комиссия за вывод депозита
Minimum Deposit 5 BTC

8.4% Daily
0.35% Hourly Forever
Вывод депозита в любое время
5% комиссия за вывод депозита
Minimum Deposit 10 BTC

Принимает : Bitcoin

Реферальная система :
Level 1 - 5%
Level 2 - 2%
Level 3 - 1%
Level 4 - 1%
Level 5 - 1%

Check GoldCoders' HYIP Manager License
Цитата:
hashmerchant.com - Licensed
WHOIS :
Цитата:
Registrar Info
NameNAMECHEAP INC
Whois Serverwhois.namecheap.com
Referral URL namecheap.com
Status addPeriod icann.org/epp#addPeriod
clientTransferProhibited icann.org/epp#clientTransferProhibited
Important Dates
Expires On2018-04-06
Registered On2017-04-06
Updated On2017-04-06
Name Servers
ns1.ddos-guard.net 186.2.167.18
ns2.ddos-guard.net 186.2.171.33
ns3.ddos-guard.net 190.115.26.202
ns4.ddos-guard.net 186.2.171.34
ns5.ddos-guard.net 186.2.171.35
SSL :
Цитата:
hashmerchant.com resolves to 186.2.161.66

Server Type: ddos-guard.net

The certificate should be trusted by all major web browsers (all the correct intermediate certificates are installed).

The certificate was issued by Comodo.

The certificate will expire in 365 days.

The hostname (hashmerchant.com) is correctly listed in the certificate.
Сертификат компании номер - 10688054


Мой скромный депозит 0.011BTC :

https://btc.blockr.io/tx/info/3c34a1...61780deda3f4f2
Send Complete
You've successfully sent 0.0113164 BTC (worth $13.74 USD) to 1AvpVwos9WWCkjs2QiKv4Wh5esorsFcxaJ.

Просмотр и регистрация здесь ==>
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