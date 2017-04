InfernusZp Топ Мастер

HashMerchant - hashmerchant.com Я не админ :







Старт : 23.04.2017



Цитата: Добро пожаловать в Hash Merchant Limited.

Биткойн - это нечто большее, чем криптовалюта. Он определяет новый вид международного экономического порядка, который опирается на достижения современных технологий. По мере того, как сила технологии продолжает расти, растет и сила экономических инструментов, таких как биткойны. По мере роста власти стоимость также продолжает расти.

Ожидается, что в ближайшие 5 лет цена биткойнов будет пересекать отметку в 10000 долларов США.

В этой ситуации увеличение резерва биткойнов - лучшая политика. Этого можно добиться, лично добыв биткойны или добыв их у наиболее прибыльного шахтера. При ограниченных ресурсах в команде частных лиц добыча полезных ископаемых не очень выгодна. Поэтому лучше всего использовать шахтерское мастерство профессиональных шахтеров.

Мы в Hash Merchant Limited, занимаемся разработкой криптовалюты более 5 лет. Итак, мы знаем секрет прибыльной добычи. Наш последовательный отчет о прибыли достаточен для обеспечения будущей гарантированной прибыли.

Мы также занимаемся обменом криптовалютами и извлекаем из этого выгоду. Таким образом, инвестирование с нами - лучший выбор. Мы даем 100% гарантию прибыли всем нашим инвесторам. Планы :



4.32% Daily

0.18% Hourly Forever

Вывод депозита в любое время

5% комиссия за вывод депозита

Minimum Deposit 0.01 BTC



4.8% Daily

0.2% Hourly Forever

Вывод депозита в любое время

5% комиссия за вывод депозита

Minimum Deposit 0.5 BTC



5.52% Daily

0.23% Hourly Forever

Вывод депозита в любое время

5% комиссия за вывод депозита

Minimum Deposit 1 BTC



6.24% Daily

0.26% Hourly Forever

Вывод депозита в любое время

5% комиссия за вывод депозита

Minimum Deposit 2 BTC



7.2% Daily

0.3% Hourly Forever

Вывод депозита в любое время

5% комиссия за вывод депозита

Minimum Deposit 5 BTC



8.4% Daily

0.35% Hourly Forever

Вывод депозита в любое время

5% комиссия за вывод депозита

Minimum Deposit 10 BTC



Принимает : Bitcoin



Реферальная система :

Level 1 - 5%

Level 2 - 2%

Level 3 - 1%

Level 4 - 1%

Level 5 - 1%



Check GoldCoders' HYIP Manager License

Цитата: hashmerchant.com - Licensed WHOIS :

Цитата: Registrar Info

NameNAMECHEAP INC

Whois Serverwhois.namecheap.com

Referral URL namecheap.com

Status addPeriod icann.org/epp#addPeriod

clientTransferProhibited icann.org/epp#clientTransferProhibited

Important Dates

Expires On2018-04-06

Registered On2017-04-06

Updated On2017-04-06

Name Servers

ns1.ddos-guard.net 186.2.167.18

ns2.ddos-guard.net 186.2.171.33

ns3.ddos-guard.net 190.115.26.202

ns4.ddos-guard.net 186.2.171.34

ns5.ddos-guard.net 186.2.171.35 SSL :

Цитата: hashmerchant.com resolves to 186.2.161.66



Server Type: ddos-guard.net



The certificate should be trusted by all major web browsers (all the correct intermediate certificates are installed).



The certificate was issued by Comodo.



The certificate will expire in 365 days.



The hostname (hashmerchant.com) is correctly listed in the certificate. Сертификат компании номер - 10688054





Мой скромный депозит 0.011BTC :



https://btc.blockr.io/tx/info/3c34a1...61780deda3f4f2

Send Complete

You've successfully sent 0.0113164 BTC (worth $13.74 USD) to 1AvpVwos9WWCkjs2QiKv4Wh5esorsFcxaJ.



