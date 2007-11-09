HashMerchant - hashmerchant.com

Я не админ :
Старт :
23.04.2017
Планы :
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Добро пожаловать в Hash Merchant Limited.
Биткойн - это нечто большее, чем криптовалюта. Он определяет новый вид международного экономического порядка, который опирается на достижения современных технологий. По мере того, как сила технологии продолжает расти, растет и сила экономических инструментов, таких как биткойны. По мере роста власти стоимость также продолжает расти.
Ожидается, что в ближайшие 5 лет цена биткойнов будет пересекать отметку в 10000 долларов США.
В этой ситуации увеличение резерва биткойнов - лучшая политика. Этого можно добиться, лично добыв биткойны или добыв их у наиболее прибыльного шахтера. При ограниченных ресурсах в команде частных лиц добыча полезных ископаемых не очень выгодна. Поэтому лучше всего использовать шахтерское мастерство профессиональных шахтеров.
Мы в Hash Merchant Limited, занимаемся разработкой криптовалюты более 5 лет. Итак, мы знаем секрет прибыльной добычи. Наш последовательный отчет о прибыли достаточен для обеспечения будущей гарантированной прибыли.
Мы также занимаемся обменом криптовалютами и извлекаем из этого выгоду. Таким образом, инвестирование с нами - лучший выбор. Мы даем 100% гарантию прибыли всем нашим инвесторам.
4.32% Daily
0.18% Hourly Forever
Вывод депозита в любое время
5% комиссия за вывод депозита
Minimum Deposit 0.01 BTC
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Minimum Deposit 10 BTC
Принимает :
Bitcoin
Реферальная система :
Level 1 - 5%
Level 2 - 2%
Level 3 - 1%
Level 4 - 1%
Level 5 - 1%
Check GoldCoders' HYIP Manager License
WHOIS :
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hashmerchant.com - Licensed
SSL :
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Registrar Info
NameNAMECHEAP INC
Whois Serverwhois.namecheap.com
Referral URL namecheap.com
Status addPeriod icann.org/epp#addPeriod
clientTransferProhibited icann.org/epp#clientTransferProhibited
Important Dates
Expires On2018-04-06
Registered On2017-04-06
Updated On2017-04-06
Name Servers
ns1.ddos-guard.net 186.2.167.18
ns2.ddos-guard.net 186.2.171.33
ns3.ddos-guard.net 190.115.26.202
ns4.ddos-guard.net 186.2.171.34
ns5.ddos-guard.net 186.2.171.35
Сертификат компании номер
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hashmerchant.com resolves to 186.2.161.66
Server Type: ddos-guard.net
The certificate should be trusted by all major web browsers (all the correct intermediate certificates are installed).
The certificate was issued by Comodo.
The certificate will expire in 365 days.
The hostname (hashmerchant.com) is correctly listed in the certificate.
- 10688054
Мой скромный депозит 0.011BTC :
https://btc.blockr.io/tx/info/3c34a1...61780deda3f4f2
Send Complete
You've successfully sent 0.0113164 BTC (worth $13.74 USD) to 1AvpVwos9WWCkjs2QiKv4Wh5esorsFcxaJ.
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