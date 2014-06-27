Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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bitcoin-farm.com - 10 Сатоси / минуту без вложений

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Различные способы заработка, которые не вошли в основные разделы форума. Например: Различные площадки и сайты, оплачивающие разовые действия (регистрации, чтение почты, серфинг, копирайтинг и т.д.). Заработок в интернете без вложений. Частные объявления публикуются только в разделе: Разовые действия
Внимание!!! Создатель темы обязан подтвердить факт получения выплат.
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Старый Сегодня, 09:00
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.02.2016
Сообщений: 177
Благодарностей: 15
УГ: 1
КП: 0.017
bitcoin-farm.com - 10 Сатоси / минуту без вложений

Вот такой подогнали прикол )
Ни на чем не настаиваю, ничего не проверялось!
Если тема создана с нарушением, пожалуйста удалите.
Для желающих писать в теме о нарушениях, есть волшебная кнопочка справа внизу.

Перевод машинный.

Заработок от 10 Satoshi/Minute (10 Сатоси / минуту) БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ!

Минимум к выводу - 0,1 ฿


Рефералка
Цитата:
Переходов
Заработать 5 Satoshi / мин для каждого друга, который подписал до bitcoin-farm.com с ниже URL.
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Вопросы-Ответы (ни о чем!)
Q: Что такое Bitcoin?
Q: Кто работает Bitcoin? Что компания за Bitcoin?
Q: Что такое Bitcoin адрес?
Q: Кто «шахтеры»?

Чат (за возможность общения в чате нужно депнуть на 0,1 Bitcoins)
Вы должны внести по крайней мере 0,1 Bitcoins общаться

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Последний раз редактировалось OnlineInvest; Сегодня в 09:53.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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