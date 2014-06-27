bitcoin-farm.com - 10 Сатоси / минуту без вложений

Вот такой подогнали прикол )
Ни на чем не настаиваю, ничего не проверялось!
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Перевод машинный.
Заработок от 10 Satoshi/Minute (10 Сатоси / минуту) БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ!
Минимум к выводу - 0,1 ฿
Рефералка
Дополнительно:
Цитата:
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Заработать 5 Satoshi / мин для каждого друга, который подписал до bitcoin-farm.com с ниже URL.
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Неограниченный Satoshi / мин (Неограниченный ฿ / мин)
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10000000 Satoshi / мин (0,1 ฿ / мин)
Купить за 100.0 ฿
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Вопросы-Ответы
(ни о чем!)
Q: Что такое Bitcoin?
Q: Кто работает Bitcoin? Что компания за Bitcoin?
Q: Что такое Bitcoin адрес?
Q: Кто «шахтеры»?
Чат
(за возможность общения в чате нужно депнуть на 0,1 Bitcoins)
Вы должны внести по крайней мере 0,1 Bitcoins общаться
РЕГИСТРАЦИЯ!
(Для регистрации достаточно ввести свой кошелек.)