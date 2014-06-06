Россиянам разрешат не платить за услуги ЖКХ при одном условии

Россиянам разрешат на законных основаниях не оплачивать коммунальные услуги, если их управляющая компания не разместила необходимую информацию в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ. Об этом заявил в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Евраев, сообщает ТАСС.
«Если с 1 января 2018 года информация не размещена в ГИС ЖКХ, человек получает право не платить за услуги до тех пор, пока эта информация не будет размещена в системе. Мы вводим экономическую мотивацию — нет информации, нет денег», — объяснил Евраев.
Если компания не разместит данные в системе, ее привлекут к административной ответственности. В первый раз за несвоевременное предоставление информации виновным будет выдано предупреждение, а в дальнейшем предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей для управляющих компаний и 200 тыс. рублей — для ресурсоснабжающих организаций.
Электронная информационная система ГИС ЖКХ создается для мониторинга состояния расчетом между участниками сферы ЖКХ, а также получения информации об объектах жилого фонда и связанных с ними программах в режиме реального времени. Она также предоставит возможность оплачивать коммунальные услуги и формировать реестр управляющих компаний.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий особенности проведения капремонта в многоквартирных домах. Законопроект направлен на исполнение решения Конституционного суда, который обязал депутатов установить механизм исполнения бывшим наймодателем обязанности по производству капитального ремонта многоквартирных домов, в которых требовалось его проведение на момент приватизации жилого помещения.
С этой целью документом предлагается дополнить Жилищный кодекс статьей об организации капремонта домов, в которых требовалось его проведение на дату приватизации первого жилого помещения.
При этом вводится определение понятия «бывший наймодатель», под которым понимается орган госвласти или местного самоуправления, который был уполномочен выступать от имени РФ, субъекта РФ, муниципального образования в качестве собственника жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда на дату приватизации первого жилого помещения.
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