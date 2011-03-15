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На этой неделе 12 стартапов из Индии собрало около $ 15 млн

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На этой неделе 12 стартапов из Индии собрало около $ 15 млн



Holachef: Мумбайский Foodtech стартап Holachef собрал 5 миллионов долларов в серии B-раунда финансирования во главе с Kalaari Capital, SIDBI и QUOTIENT. Новые средства будут использованы для укрепления логистики и открытия своего первого автономного киоска в Мумбаи, ориентированного на клиента.





Be U Salons: основанная в Дели цепочка стандартных салонов, собравшая в раунде финансирования 619 тысяч долларов от инвесторов из ОАЭ, Сингапура и Индии. Средства будут использованы для укрепления позиции Be U в Северной Индии, а также в сфере технической инфраструктуры компании и маркетинга.




Innefu Labs: основанный в Дели, стартап искусственного интеллекта Innefu Labs, собравший 2 миллиона долларов в серии А финансирования. Средства будут использованы для расширения своей платформы ИИ и биометрии лица.






Whodat: основанный в Бенгалуру, стартап дополненной реальности Whodat получил 600 тысяч долларов финансирования в одном из раундов. Ранее Whodat был частью Target Accelerator.



Стартап Absentia собрал 1,2 миллиона доллара, медицинская компания Credihealth получила 1,5 миллиона долларов, Raw Pressery из Мумбая собрал 543 тысячи долларов финансирования, Стартап Videoken собрал 1 миллион долларов, Navia Life Care из Дели привлек нераскрытое количество средств для финансирования и Snackible также из Мумбая, стартап в сфере здравоохранения, привлек 175 тысяч долларов в одном из раундов финансирования.



Переведено специально для MMGP.ru
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