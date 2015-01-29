Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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moneyfarmer.ru - Money Farmer

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 06:29
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,279
Благодарностей: 91
УГ: 6
КП: 0.049
moneyfarmer.ru - Money Farmer

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 22.04.2017



Цитата:
MoneyFarmer это виртуальная ферма нового поколения, где каждый, которому не лень потрудиться может зарабатывать реальные деньги, без ограничений на вывод или баллов .
Об игре:

ОПИСАНИЕ ФЕРМЫ
Здесь вы можете приобрести животных.
Чем дороже животное, тем больше оно приносит продукции и быстрей окупается.
Продукцию можно продать и получить золото на вывод.
Чем больше времени Вы уделяете Вашим животным, тем больше будет Ваш заработок.
Собирайте продукцию каждый день!



Вы можете продать всю вашу продукцию за золото, которое можно обменять на реальные деньги.
Вырученное с продажи золото распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 70% на счет для покупок и 30% на вывод.
Курс продажи : 100 единиц продукции равняется 1 золоту. 100 золота = 1 рубль.

БОНУСЫ:


300 золота в подарок при регистрации, что равняется 3 рублям , чтобы начать игру сразу!
+55% при первом пополнении.
Курица за каждого реферала, который первый раз пополнил счет.


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Вы будете получать 30% на счёт для вывода от каждого пополнения баланса приглашенным вами человеком.


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer


МОЙ ВКЛАД:


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На правах рекламы: Более 300 платежных опций для покупки Bitcoin!

MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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