Google делает свой адблокер для Chrome

Компания Google, чей основной заработок составляют доходы от интернет-рекламы, работает над собственным адблокером. Такая функция может появиться в мобильной и десктопной версиях популярного браузера Chrome.
Официально это новшество может быть объявлено в течение нескольких недель, хотя в компании еще не приняли окончательного решения по этому поводу. В браузере эта функция, возможно, будет включаться по дефолту и сможет отсортировывать определенную онлайн-рекламу, «которая приносит пользователю негативный опыт».
Какой именно негативный опыт имеет в виду компания, пока неясно. Но довольно сложно представить себе, что Google собирается блокировать объявления собственных рекламных сетей.
Предполагается, что это может быть скорее не адблокер, а фильтр для рекламы, а «реклама с негативным опытом» может определяться по стандартам Coalition for Better Ads (объединения, куда входят и Google, и Facebook). К примеру, в это определение входит реклама с таймерами, назойливые поп-апы или же автоплей-реклама со звуком. Есть вероятность, что новая функция будет блокировать всю рекламу на сайте, на котором была замечена такая реклама.