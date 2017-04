Google делает свой адблокер для Chrome



Официально это новшество может быть объявлено в течение нескольких недель, хотя в компании еще не приняли окончательного решения по этому поводу. В браузере эта функция, возможно, будет включаться по дефолту и сможет отсортировывать определенную онлайн-рекламу, «которая приносит пользователю негативный опыт».



Какой именно негативный опыт имеет в виду компания, пока неясно. Но довольно сложно представить себе, что Google собирается блокировать объявления собственных рекламных сетей.



Предполагается, что это может быть скорее не адблокер, а фильтр для рекламы, а «реклама с негативным опытом» может определяться по стандартам Coalition for Better Ads (объединения, куда входят и Google, и Facebook). К примеру, в это определение входит реклама с таймерами, назойливые поп-апы или же автоплей-реклама со звуком. Есть вероятность, что новая функция будет блокировать всю рекламу на сайте, на котором была замечена такая реклама.



Источник Компания Google, чей основной заработок составляют доходы от интернет-рекламы, работает над собственным адблокером. Такая функция может появиться в мобильной и десктопной версиях популярного браузера Chrome.Официально это новшество может быть объявлено в течение нескольких недель, хотя в компании еще не приняли окончательного решения по этому поводу. В браузере эта функция, возможно, будет включаться по дефолту и сможет отсортировывать определенную онлайн-рекламу, «которая приносит пользователю негативный опыт».Какой именно негативный опыт имеет в виду компания, пока неясно. Но довольно сложно представить себе, что Google собирается блокировать объявления собственных рекламных сетей.Предполагается, что это может быть скорее не адблокер, а фильтр для рекламы, а «реклама с негативным опытом» может определяться по стандартам Coalition for Better Ads (объединения, куда входят и Google, и Facebook). К примеру, в это определение входит реклама с таймерами, назойливые поп-апы или же автоплей-реклама со звуком. Есть вероятность, что новая функция будет блокировать всю рекламу на сайте, на котором была замечена такая реклама.

Более 300 платежных опций для покупки Bitcoin! На правах рекламы

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub __________________