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Google делает свой адблокер для Chrome

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Старый Сегодня, 01:20
#1
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Google делает свой адблокер для Chrome
Компания Google, чей основной заработок составляют доходы от интернет-рекламы, работает над собственным адблокером. Такая функция может появиться в мобильной и десктопной версиях популярного браузера Chrome.

Официально это новшество может быть объявлено в течение нескольких недель, хотя в компании еще не приняли окончательного решения по этому поводу. В браузере эта функция, возможно, будет включаться по дефолту и сможет отсортировывать определенную онлайн-рекламу, «которая приносит пользователю негативный опыт».

Какой именно негативный опыт имеет в виду компания, пока неясно. Но довольно сложно представить себе, что Google собирается блокировать объявления собственных рекламных сетей.

Предполагается, что это может быть скорее не адблокер, а фильтр для рекламы, а «реклама с негативным опытом» может определяться по стандартам Coalition for Better Ads (объединения, куда входят и Google, и Facebook). К примеру, в это определение входит реклама с таймерами, назойливые поп-апы или же автоплей-реклама со звуком. Есть вероятность, что новая функция будет блокировать всю рекламу на сайте, на котором была замечена такая реклама.

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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 01:32
#2
Специалист
 
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Инвестирую в: Фондовый рынок
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Сообщений: 545
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Re: Google делает свой адблокер для Chrome
И назовут эту функцию "ща как отпилим сук, на котором сидит Google" или "назло бабушке отморожу уши"
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SlonoKot на форуме  
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