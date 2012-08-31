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Ученые создали "умные" нанобинты, контролирующие процесс заживления раны

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Ученые создали "умные" нанобинты, контролирующие процесс заживления раны
“Умные” бинты смогут отчитываться о заживании раны. В них установили микросенсоры, которые оценивают показатели свертывания крови и проверяют наличие инфекции. Такие бинты создали британские ученые университета Суонси.

Нанобинт может подключаться к смартфону пациента с помощью технологии 5G, чтобы отправить данные врачу, также способен отслеживать и другие факторы, влияющие на выздоровление, например больного.

Сенсоры разработали на основе нанотехнологий, а сами бинты будут печатать на 3D-принтере.

Цитата:
“Это мультитехнологический подход, в котором нанотехнологии, наноэлектроника, печать и биохимия покрытий соединяются через инфраструктуру 5G, чтобы оказывать медицинскую помощь, обеспечивать лучшие результаты лечения пациентов и лучшее качество жизни”, –
пояснил руководитель Института естественных наук в Университете Суонси профессор Марк Клемент.

Практические испытания новинки планируется провести в течение года.

Правительство Великобритании выделило на проект программы по инновациям свыше 1 млрд фунтов стерлингов.

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