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Продавцы из салона связи взяли с бабули 10 тыс. рублей: - "за консультации"

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Продавцы из салона связи взяли с бабули 10 тыс. рублей: - "за консультации"



Красноярские продацы-консультанты из салона связи скорее всего прогремели на всю страну, "наконсультировав" 75-летнюю бабушку аж на 10 056 руб. 00 коп.

Эту историю раскрыл для общественности один из пользователей соцсетей, в руках которого оказался чек "за осуществленные консультации" - он его просто сфотографировал. Мужчина написал, что бабуля решила подарить сыну (это его друг) на день рождения недешевый смартфон "Samsung Galaxy A7" почти за 30 000 рублей, однако увидев, что бабушка, получив в руки коробку со смартфоном находится в некотором замешательстве (мол, а как это всё работает то?), соответственно они не растерялись, а тут же предложили ей платные консультации и она из-за своей чрезмерной доверчивости согласилась.

Пользователь соцсети указал на тот факт, что все эти советы совсем нетрудно найти самому в Интернете, а еще походу её и обсчитали.

По завершению полного курса нескольких консультации, продавцы объявили ей такую их полную стоимость, что аж у бабушки, говоря образно "отвисла нижняя челюсть", но поделать она уже ничего не могла и рассталась с немаленькой для неё дополнительной суммой.



Впрочем, по всей логике такого обслуживания клиентов в салоне связи, продавцы поступили вроде, как и надлежащим образом - жалующийся мужчина перепроверил на сайте Связного ценники за такие услуги и убедился, что, то что раньше банально входило в клиентское обслуживание (причем бесплатно) с некоторых пор стало вдруг платной услугой. Новые ценники там теперь красноречиво говорят сами за себя - они больше похожи за заоблачные.

Однако, история имела своё продолжение и пользователь соцсети написал про её развитие чуть позже. Оказывается сын немолодой женщины на следующий день сам съездил в этот салон и скандал завершился тем, что к салону подъехал сначала ЧОП, потом наряд полиции и сам владелец салона. "Прижав к стенке" продавцов, полиция на месте выяснила, что одна продавщица таким образом (путем платных консультаций) разводила доверчивых, а второй продавец мужского пола и очень молодого возраста, просто под столом хранил свой ноутбук и второй кассовый аппарат, на котором он и напечатал как оказалось в итоге тот всё же фальшивый чек для бабушки. После долгих препирательств, владелец салона согласился вернуть всю сумму за якобы оказанные его продавцами консультации, а также попросил оформить возврат проданного девайса, но сам аппарат у его друга не забрал, а типа подарил ему на день рождения. Таким образом конфликт был улажен и все разошлись с миром, правда владелец салона пообещал ещё уволить этих продавцов-мошенников.

В соцсети по этому поводу возник спор, что кто в этой истории всё же прав. Сам "Связной" в лице своей пресс-службы заявил, что де салон этот "левый" и к ним никак не относится. Кстати, некоторые комментирующие этот случай тут же припомнили, что, а вот их тоже "наконсультировали" на точно такие же суммы, но правда в другой торговой точке, а именно в Re:Store, где торгуют продукцией Apple (см. ниже).



Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58fbb85523fa5
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