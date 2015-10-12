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Французы создают запас денег перед президентскими выборами

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Французы создают запас денег перед президентскими выборами


Французы опасаются исхода будущих президентских выборов, что привело к значительному росту сберегательных вкладов, об этом сообщает французское деловое издание Les Echos.

По итогам марта 2017 года сберегательные счета Livret A и LDD, которые являются самыми популярными во Франции банковскими депозитами, так как свободны от налогов, так называемые счета устойчивого развития, были пополнены на 2,1 млрд евро. Все банковские сбережения, которые были собраны через счета Livret A, сосредоточены в государственной финансовой организации Caisse des Depots et Consignations. С первого января текущего года, по настоящее время, граждане Франции пополнили данный вид депозитов на 5,9 млрд евро.

Судя по всему, с начала года французы стали всё больше сомневаться в итогах президентских выборов, именно поэтому наблюдается рост сбережений на сберегательных депозитах Livret A. Это говорит о том, что граждане Франции готовят себе запас денежной ликвидности, если вдруг во время президентских выборов, или после, случатся чрезвычайные события, так комментирует происходящую ситуацию в финансовом секторе Роберт Марти, работающим старшим консультантом в Pair Conseil.

При этом индекс, который фиксирует настроение граждан Франции о собственной финансовой силе, начал опускаться, с начала прошлого месяца, потеряв два п.п, до значения -8, с -6.

Как ранее сообщали европейские источники, Центральный Банк Франции пересмотрел оценку роста национальной экономики, по итогам первого квартала текущего года, в преддверии президентских выборов, которые стартуют на этих выходных. По предварительным данным, вторая по мощи экономика Европейского Союза выросла на 0,3 процента, за первые три месяца 2017 года, в то время как аналитики ожидали рост в пределах 0,4 процента. Точно такой же темп роста национальной экономики фиксировался по итогам последнего квартала прошлого года. Как заявляют представители ЦБ Франции, изменение прогнозов оказалось небольшим и это не может оказывать негативное влияние на годовые прогнозы по экономике.

специально для mmgp.ru
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