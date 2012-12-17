Gannibal Barka Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 27.01.2016 Сообщений: 973 Благодарностей: 97 УГ: 0 КП: 0.106

Инвесторы теряют веру в ценные бумаги европейских банков



Индекс ценных бумаг Stoxx 600 Banks вырос до максимумов 15-ти месячной давности, в прошлом месяце, на фоне оптимистичных новостей и хороших финансовых отчётов банковского сектора. Но весь этот оптимизм испарился уже в этом месяце. Ставки на снижение банковского сектора европейского Союза резко подскочили, а цены на опционы добрались до максимумов, по сравнению с опционами "голубых фишек" Европейского Союза февраля прошлого года.



Условия работы для банков Европы стали лучше. Согласно обновлённым прогнозам по прибыли на текущий год, банки Еврозоны нарастят свою прибыльность самыми быстрыми темпами за три последних года, так как ускорение инфляции в ЕС увеличивает ожидание ужесточения денежно-кредитной политики. Беда состоит в том, что обновлённые прогнозы сильно выбивают из колеи инвесторов, особенно в тот момент, когда стоит вопрос, кто же станет президентом Франции. Ведь есть все шансы на победу госпожи Мари Ле Пен, которая возглавляет "Национальный фронт". Один из самых важных пунктов предвыборной компании этого кандидата является отказ от единой европейской валюты.



Джеймс Сим, управляющий инвестиционным фондом Schroders, комментируя ситуацию на рынках, указывает на то, что акции стоили слишком дёшево, но деньги были получены за счёт акций, которые переоценивались до нормальных уровней. Многие инвесторы посчитали, что это признаки рефляции. В итоге, все считают, что банки слишком сильно забегают вперёд.



Со времени избрания Дональда Трампа Президентом США индекс ценных бумаг Stoxx 600 Banks прибавил 19 процентов. После его победы усилились ожидания инвесторов о значительном росте экономики, что привело к росту доходности ценных бумаг США. На фоне таких ожиданий, акции всего банковского сектора Европейского Союза достигли максимумов октября 2015 года, относительно более широкого индекса Stoxx Europe 600.



Индекс Stoxx 600 Banks вырос на 0,5 процента, в начале торговой сессии. В это же время, более широкий индикатор практически не изменился.



Ожидания инвесторов высоки, так как европейские банки, в том числе и Banco Santander SA и Deutsche Bank AG публикуют свои отчёты по итогам первого квартала текущего года. И эти отчёты должны оправдать повышенный прогноз по прибыли и повышение дивидендных доходов.



Аналитики утверждают, что под конец года, банки входящие в индекс Stoxx 600, увеличат свою прибыльность на 16 процентов, то есть больше, чем банки из индекса S&P 500.



Сотрудники аналитического отдела Citigroup Inc уверены в выполнении позитивного сценария по европейскому банковскому сектору. В то же время они предупреждают инвесторов, что стоит хеджировать риски по ним, так как акции европейских банков могут подешеветь, если произойдут политические потрясения.



Глава Европейского Центрального Банка ничего определённого так и не озвучил, и это в тот момент, когда инфляция и экономический рост начинают ускорение. План главы ЕЦБ состоит в том, чтобы продолжать программу количественного смягчения до конца 2017 года, после чего продолжить политику отрицательной процентной ставки. На фоне всех этих событий доходность долговых обязательств Германии, со сроком погашения 10 лет, достигшая максимумов в прошлом месяце, упала в текущем.



специально для mmgp.ru Индекс ценных бумаг Stoxx 600 Banks вырос до максимумов 15-ти месячной давности, в прошлом месяце, на фоне оптимистичных новостей и хороших финансовых отчётов банковского сектора. Но весь этот оптимизм испарился уже в этом месяце. Ставки на снижение банковского сектора европейского Союза резко подскочили, а цены на опционы добрались до максимумов, по сравнению с опционами "голубых фишек" Европейского Союза февраля прошлого года.Условия работы для банков Европы стали лучше. Согласно обновлённым прогнозам по прибыли на текущий год, банки Еврозоны нарастят свою прибыльность самыми быстрыми темпами за три последних года, так как ускорение инфляции в ЕС увеличивает ожидание ужесточения денежно-кредитной политики. Беда состоит в том, что обновлённые прогнозы сильно выбивают из колеи инвесторов, особенно в тот момент, когда стоит вопрос, кто же станет президентом Франции. Ведь есть все шансы на победу госпожи Мари Ле Пен, которая возглавляет "Национальный фронт". Один из самых важных пунктов предвыборной компании этого кандидата является отказ от единой европейской валюты.Джеймс Сим, управляющий инвестиционным фондом Schroders, комментируя ситуацию на рынках, указывает на то, что акции стоили слишком дёшево, но деньги были получены за счёт акций, которые переоценивались до нормальных уровней. Многие инвесторы посчитали, что это признаки рефляции. В итоге, все считают, что банки слишком сильно забегают вперёд.Со времени избрания Дональда Трампа Президентом США индекс ценных бумаг Stoxx 600 Banks прибавил 19 процентов. После его победы усилились ожидания инвесторов о значительном росте экономики, что привело к росту доходности ценных бумаг США. На фоне таких ожиданий, акции всего банковского сектора Европейского Союза достигли максимумов октября 2015 года, относительно более широкого индекса Stoxx Europe 600.Индекс Stoxx 600 Banks вырос на 0,5 процента, в начале торговой сессии. В это же время, более широкий индикатор практически не изменился.Ожидания инвесторов высоки, так как европейские банки, в том числе и Banco Santander SA и Deutsche Bank AG публикуют свои отчёты по итогам первого квартала текущего года. И эти отчёты должны оправдать повышенный прогноз по прибыли и повышение дивидендных доходов.Аналитики утверждают, что под конец года, банки входящие в индекс Stoxx 600, увеличат свою прибыльность на 16 процентов, то есть больше, чем банки из индекса S&P 500.Сотрудники аналитического отдела Citigroup Inc уверены в выполнении позитивного сценария по европейскому банковскому сектору. В то же время они предупреждают инвесторов, что стоит хеджировать риски по ним, так как акции европейских банков могут подешеветь, если произойдут политические потрясения.Глава Европейского Центрального Банка ничего определённого так и не озвучил, и это в тот момент, когда инфляция и экономический рост начинают ускорение. План главы ЕЦБ состоит в том, чтобы продолжать программу количественного смягчения до конца 2017 года, после чего продолжить политику отрицательной процентной ставки. На фоне всех этих событий доходность долговых обязательств Германии, со сроком погашения 10 лет, достигшая максимумов в прошлом месяце, упала в текущем.специально для mmgp.ru

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