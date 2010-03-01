Касса взаимопомощи Cash-Assistance

Проект дает вам возможность умножить свои доходы с помощью интернета.
В проекте 5-ть тарифных планов 50, 100, 300, 500 и 1000 рублей.
На вывод соответственно 150, 300, 900, 1500 и 3000 рублей
Поступление средств на ваши внутренние счета, за счет приглашенных вами партнеров и от реинвестов сделанных вашими приглашенными.
Этот проект работает по принципу – приведи друга и получи свое вознаграждение.
За активацию тарифных планов реферер получает 10%.
В проекте есть возможность перелива от спонсора и от системы
При вступлении в проект, несмотря на то, умеете ли вы приглашать или нет, вы в любом случае со временем получите троих партнеров от системы или от перелива вашего вышестоящего спонсора.
Благодаря этой возможности, вы будете всегда в плюсе и ваша команда партнеров будет развиваться в геометричесской прогрессии, соответственно и ваш доход будет непрерывно увеличиваться
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