Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Касса взаимопомощи Cash-Assistance

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Обсуждение HYIP от 16% до 60% в месяц, в которые еще не было сделано вклада, либо частные проекты без сайта, которые еще не прошли проверку службы безопасности. Внимание!!! Реф. ссылки запрещены
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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Вчера, 23:34
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 20
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Касса взаимопомощи Cash-Assistance
Проект дает вам возможность умножить свои доходы с помощью интернета.
В проекте 5-ть тарифных планов 50, 100, 300, 500 и 1000 рублей.
На вывод соответственно 150, 300, 900, 1500 и 3000 рублей
Поступление средств на ваши внутренние счета, за счет приглашенных вами партнеров и от реинвестов сделанных вашими приглашенными.

Этот проект работает по принципу – приведи друга и получи свое вознаграждение.
За активацию тарифных планов реферер получает 10%.

В проекте есть возможность перелива от спонсора и от системы

При вступлении в проект, несмотря на то, умеете ли вы приглашать или нет, вы в любом случае со временем получите троих партнеров от системы или от перелива вашего вышестоящего спонсора.
Благодаря этой возможности, вы будете всегда в плюсе и ваша команда партнеров будет развиваться в геометричесской прогрессии, соответственно и ваш доход будет непрерывно увеличиваться


Регистрация cash-assistance.ru
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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