"Трансойл" Transoil.pw

Цитата:
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«Трансойл» – крупнейший частный железнодорожный оператор подвижного состава по объему транспортировки и рыночной доле в сегменте железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов.
Планы (по первым трем выплаты ежечасно):
1.1 % в день сроком на 7 дней, вклады от 10 $ до 99 $
1.6 % в день сроком на 14 дней, вклады от 100 $ до 999 $
2.1 % в день сроком на 21 дней, вклады от 1000 $ до 15 000 $
Тело депозита в конце срока 100 %
Вывод от 1 $
Реферальная система: 5-3-1
Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Qiwi.
SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited
Скрипт: Adminstation - лицензия есть
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