Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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"Трансойл" Transoil.pw

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Старый Вчера, 23:30
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 16
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
"Трансойл" Transoil.pw
Цитата:
«Трансойл» – крупнейший частный железнодорожный оператор подвижного состава по объему транспортировки и рыночной доле в сегменте железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов.

Планы (по первым трем выплаты ежечасно):

1.1 % в день сроком на 7 дней, вклады от 10 $ до 99 $

1.6 % в день сроком на 14 дней, вклады от 100 $ до 999 $

2.1 % в день сроком на 21 дней, вклады от 1000 $ до 15 000 $

Тело депозита в конце срока 100 %

Вывод от 1 $

Реферальная система: 5-3-1

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Qiwi.

SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited

Скрипт: Adminstation - лицензия есть


Ознакомится - transoil.pw
__________________
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rayan2015 вне форума  
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