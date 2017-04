Николай7777 Профессионал

Имя: Николай Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 10.12.2014 Сообщений: 1,741 Благодарностей: 271 УГ: 1 КП: 0.128 подарки

Нефтяники начали переход на высокие технологии - то ли еще будет

Штанговый глубинный насос изобрели около ста лет назад, но с того момента возможности выкачки нефти, при помощи такой конструкции, практически не подверглись изменениям - выкачивать нефть по прежнему трудно. Но, не так давно все таки новшества стали появляться - это алгоритмы, которые дают возможность осуществлять регулировку процесса

извлечения, на базе компьютеризированной системы мониторинга, причем на сотни метров вглубь.



Цитата: «Берега Северной Америки традиционно считались рынком, где любые современные технологии воспринимались в штыки. Но недавно произошли кардинальные перемены – впервые за современную историю этот регион принял технологии». - отмечает Том Курран, аналитик энергетических рынков в FBR Capital Markets & Co.

помощи специализированного ПО. Уже начали применение роботов, которые занимаются соединением трубопроводов, применяют также автоматизированные буровые ключи, они, используя мобильные приложения, дают возможность определять наиболее точную и оптимальную траекторию для бурения.



На фоне такого динамичного внедрения технологических новинок, различные нефтесервисные компании были вовлечены в т.н. "гонку вооружений", которую возглавила огромная компания Schlumberger Ltd. Она не так давно открыла свое представительство в Сэнд-Хилл-роуд, что расположен в Кремниевой Долине



Полноценная революция



Текущую ситуацию можно, ни много, ни мало, назвать настоящей революцией. Так как раньше большинство компаний, которые занимаются разведкой и пробным бурением, всячески противились внедрению специализированного программного обеспечения, предпочитая консервативный подход к ведению своего бизнеса. Тем более, раньше, в лучшие для них времена, когда за баррель можно было получить сто долларов, доходы текли реками, а это никак не стимулирует экспериментировать. Стремительное падение котировок, которое началось в 2014 году, все таки вынудило многие компании энергетической отрасли "начать работать мозгами", что повлекло за собой начало гонки с целью повысить продуктивность добычи, да еще и сэкономить на затратах.



Цитата: «В будущем нефтегазовой индустрии необходимо научиться начать действительно использовать имеющиеся данные, а впоследствии – получать больше данных и использовать больше данных. Данные в этой отрасли никогда не организовывались таким образом, как это делают, к примеру, Google или Amazon». - отмечает Ашок Белани из Schlumberger.



Микроорганизмы в породах



Отдельные компании, к примеру, Statoil ASA из Норвегии и Anadarko Petroleum Corp. из Хьюстона, привлекли к своей работе компанию Biota Technology, для более эффективного выявления потенциально прибыльных участков. Осуществляя анализ содержания микроорганизмов в пробах пород, сотрудники Biota выявляют самые перспективные для разработки

участки. Это дает возможность сэкономить миллионы долларов на бурении непродуктивных скважин.



Цитата: «Это совершенно новый источник данных для индустрии, которая никогда прежде его не использовала. Новая технология стала необходимостью. Это не просто полезное новшество для небольшого увеличения прибыли. И поэтому мы должны поддерживать ее конкурентоспособность на достойном уровне».- уверяет А. Кшатрия, основатель Biota.



Автономные операции



Нефтедобывающая отрасль уже давно ушла от полностью автономных операций, констатирует Бину Мэтью(он перешел на работу в исследовательский отдел General Electric Co. из компании Oracle Corp., еще полгода назад). В скором времени его отдел планирует продемонстрировать программный комплекс, его задачей будет сбор данных о буровых скважинах в общей облачной системе. Эксперты в этой области пророчат большие перспективы этой технологии. Как оценивает сама General Electric, оцифрованный нефтепромысел снизит на пятнадцать-двадцать процентов расходы на первичную профилактику и увеличить производительность примерно на три процента



На данный момент, всего лишь три-пять процентов всех активов, в области нефте- и газодобычи, включая непосредственно



буровые скважины, специальное оборудование для буровых работ, фрекинга, а также извлечения, связаны между собой на цифровом уровне. Хотя такая ситуация в недалеком будущем переменится. В текущей пятилетке половина нефтегазовых компаний, которые опросила Accenture Plc, уже запланировали повышение расходов на внедрение цифровых инновационных технологий. Вложения, как предполагается, будут фокусироваться на обработке больших массивов информации и

приложениях для мобильных девайсов сотрудников нефтепромыслов.



Разобщенная индустрия



По мнению Бина Мэтью, в будущем нефтедобывающая отрасль будет разобщена, точно так же как происходит сейчас с автоиндустрией. Автопроизводители по всему миру проводят тесты беспилотных машин, которые должны серийно выйти на рынки на протяжении десяти лет. И все это при том, что большая часть транспорта, который используется американцами сейчас, уже очень сильно зависит от высокотехнологичных процессоров. Нефтедобывающая скважина должна быть с такими

же возможностями коммуникации и самодиагностики, что и обычный современный автомобиль. Чтобы достичь такого результата, нефтедобывающим компаниям необходимо договориться о различных методах работы, для того чтобы выработать единственный, самый продуктивный подход, таково мнение Белани, работающий в Schlumberger.



Цитата: «Мы действительно стараемся объединить наши знания и опыт в этой сфере с тем, чтобы преобразовать их в единую, цифровую форму для облегчения работы в индустрии. И здесь происходят чудеса». - отметил Джен Смитс, возглавляющий отдел разработки программного обеспечения в Schlumberger.

Специально для форума mmgp.ru



Штанговый глубинный насос изобрели около ста лет назад, но с того момента возможности выкачки нефти, при помощи такой конструкции, практически не подверглись изменениям - выкачивать нефть по прежнему трудно. Но, не так давно все таки новшества стали появляться - это алгоритмы, которые дают возможность осуществлять регулировку процессаизвлечения, на базе компьютеризированной системы мониторинга, причем на сотни метров вглубь.Наиболее значительный, за последние двадцать пять лет, спад рынка принудил участников энергетического рынка более активно заняться внедрением современных цифровых технологий. В данный момент, компании, работающие в сфере добычи полезных ископаемых, начали использование такого метода как секвентирование ДНК, для того чтобы изучить молекулы проб скважинной жидкости, после этого делается разметка на специализированных картах непригодных водотоков, припомощи специализированного ПО. Уже начали применение роботов, которые занимаются соединением трубопроводов, применяют также автоматизированные буровые ключи, они, используя мобильные приложения, дают возможность определять наиболее точную и оптимальную траекторию для бурения.На фоне такого динамичного внедрения технологических новинок, различные нефтесервисные компании были вовлечены в т.н. "гонку вооружений", которую возглавила огромная компания Schlumberger Ltd. Она не так давно открыла свое представительство в Сэнд-Хилл-роуд, что расположен в Кремниевой ДолинеТекущую ситуацию можно, ни много, ни мало, назвать настоящей революцией. Так как раньше большинство компаний, которые занимаются разведкой и пробным бурением, всячески противились внедрению специализированного программного обеспечения, предпочитая консервативный подход к ведению своего бизнеса. Тем более, раньше, в лучшие для них времена, когда за баррель можно было получить сто долларов, доходы текли реками, а это никак не стимулирует экспериментировать. Стремительное падение котировок, которое началось в 2014 году, все таки вынудило многие компании энергетической отрасли "начать работать мозгами", что повлекло за собой начало гонки с целью повысить продуктивность добычи, да еще и сэкономить на затратах.В реалиях бизнеса, осуществляющего свою деятельность в области разведки и добычи, существуют богатые возможности для усовершенствований, особенно это касается сланцевых месторождений, они представляют собой богатейшие источники сырой нефти. Примерный потенциал повышения коэффициента извлечения сейчас оценивается в семь-восемь процентов. Для того чтобы этого достигнуть, требуется эффективный разрыв, насыщенных нефтью, пород, используя воду, песок и химикаты.Отдельные компании, к примеру, Statoil ASA из Норвегии и Anadarko Petroleum Corp. из Хьюстона, привлекли к своей работе компанию Biota Technology, для более эффективного выявления потенциально прибыльных участков. Осуществляя анализ содержания микроорганизмов в пробах пород, сотрудники Biota выявляют самые перспективные для разработкиучастки. Это дает возможность сэкономить миллионы долларов на бурении непродуктивных скважин.Дочерняя структура Enron Corp., гиганта из США, под названием EOG Resources Inc., настолько углубилась в технологии анализа больших объемов данных, что сотрудник компании Wolfe Research Пол Санки, в своем выступлении, назвал ее "наилучшим нефтедобывающим предприятием, которое им доводилось исследовать". Кроме остальных методов, компания из Хьюстона уже завершила разработку своего приложения, работающего на iPhone, сейчас команды, занимающиеся вопросами геодезии, применяют его для определения степени сложности разрыва нефтенесущих пластов.Нефтедобывающая отрасль уже давно ушла от полностью автономных операций, констатирует Бину Мэтью(он перешел на работу в исследовательский отдел General Electric Co. из компании Oracle Corp., еще полгода назад). В скором времени его отдел планирует продемонстрировать программный комплекс, его задачей будет сбор данных о буровых скважинах в общей облачной системе. Эксперты в этой области пророчат большие перспективы этой технологии. Как оценивает сама General Electric, оцифрованный нефтепромысел снизит на пятнадцать-двадцать процентов расходы на первичную профилактику и увеличить производительность примерно на три процентаНа данный момент, всего лишь три-пять процентов всех активов, в области нефте- и газодобычи, включая непосредственнобуровые скважины, специальное оборудование для буровых работ, фрекинга, а также извлечения, связаны между собой на цифровом уровне. Хотя такая ситуация в недалеком будущем переменится. В текущей пятилетке половина нефтегазовых компаний, которые опросила Accenture Plc, уже запланировали повышение расходов на внедрение цифровых инновационных технологий. Вложения, как предполагается, будут фокусироваться на обработке больших массивов информации иприложениях для мобильных девайсов сотрудников нефтепромыслов.По мнению Бина Мэтью, в будущем нефтедобывающая отрасль будет разобщена, точно так же как происходит сейчас с автоиндустрией. Автопроизводители по всему миру проводят тесты беспилотных машин, которые должны серийно выйти на рынки на протяжении десяти лет. И все это при том, что большая часть транспорта, который используется американцами сейчас, уже очень сильно зависит от высокотехнологичных процессоров. Нефтедобывающая скважина должна быть с такимиже возможностями коммуникации и самодиагностики, что и обычный современный автомобиль. Чтобы достичь такого результата, нефтедобывающим компаниям необходимо договориться о различных методах работы, для того чтобы выработать единственный, самый продуктивный подход, таково мнение Белани, работающий в Schlumberger.

Наиболее простой и безопасный способ купить Bitcoin! На правах рекламы

Пополняй 130 операторов из 17 стран на одном сайте, принимают BitCoin и Perfect Money!

Небольшой пассивный доход, без всяких вложений. __________________