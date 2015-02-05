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Россия и Таиланд расширяют инвестиционное сотрудничество

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Россия и Таиланд расширяют инвестиционное сотрудничество


Пока Евро Союз и США медлят с снятием санкций с России, правительство и бизнесмены страны ищут новые международные рынки. Основной торговый партнер России - Китай, обороты с которым мы планируем за три года нарастить до 200 миллиардов долларов (для сравнения обороты торговли между Китаем и США - более 500 миллиардов долларов). Но чем больше торговых партнеров тем лучше, поэтому, чтобы не зависеть от прихотей одного крупного торгового партнера, Россия старается налаживать торговые отношения с разными странами, в том числе и с Таиландом, государством с 70 миллионным населением. И хотя по размеру территории Таиланд занимает 50 место в мире, по количеству населения - 20 место в мире. Также как и с большинством других стран 50% экспорта России в Таиланд приходится на нефть, что для России не совсем хорошо при достаточно низких ценах на нефть, поэтому правительство заинтересовано в разнообразии товаров, поставляемых в Таиланд.
Важным направлением сотрудничества с Таиландом является поставка самолетов Суперджет. Данные лайнеры хорошо подходят для небольших аэродромов Таиланда. Также обсуждаются поставки вертолетов гражданского назначения (для медиков, пожарников, транспортные).
Заинтересован Таиланд в организации железнодорожных перевозок, в частности обсуждались поставки транспортных составов из России.
Кроме того рассматриваются вопросы сотрудничества в области биологии и медицины, науки и технологий.

Специально для mmgp.ru
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https://text.ru/antiplagiat/58fb9ed7464e9
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 22:25.
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