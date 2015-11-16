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Суперкарта Plastc потерпела провал - владельцы банкроты

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Суперкарта Plastc потерпела провал - владельцы банкроты


Американский информационный ресурс The Verge, который пишет о компьютерной технике и гаджетах, сообщил, что проект "Plastc", обещавший запустить в коммерческое производство так называемую "единую карту" в настоящее время объявил себя банкротом. За время своего существования с 2014 года, проект успел оформить предзаказов на 9 млн долл. США.

Именно эту идею "единой карты" в 2014 году предложили американские бизнесмены Райан Маркис и Марк Стаббс. Тогда планировалось выпустить устройство в виде обычной банковской карточки под названием Plastc card, в которое, говоря образно, можно было бы "складывать" все имеющиеся у вас любые карты, ну чтобы было удобно и просто. Такая суперкарта должна была содержать в себе все основные способы идентификации (магнитную ленту, чип, штрихкод и перезаписываемый бесконтактный модуль RFID NFC). А также у неё должен был быть сенсорный экран на электронных чернилах (E Ink), с помощью которого и нужно было проводить манипуляции с выбором внесенных ранее в память карт, а также вводить ПИН-коды. Зарядка такой карты осуществлялась бы с помощью беспроводного устройства (на специальной платформе-площадке) и это требовалось делать один раз в 30 дней. При забывании этой карты например, в ресторане, она могла напомнить о себе через смартфон (карта синхронизировалась со смартфоном через Bluetooth). Всего в этом устройстве можно было бы хранить и свободно переключаться между 20 разными картами. А при окончательной утере карты, информацию записанную на ней можно было сбросить удаленно. Стоимость устройства составляла немногим более 150 долл. США и планировалось начать массовый выпуск таких карт к началу лета 2015 г.

Однако, теперь всё пошло прахом, поскольку команда этого стартапа так и не сумела собрать средства на массовый выпуск и доставку карт заказавшим её ранее пользователям. Раунд финансирования должен был состояться в конце февраля этого года и Plastc должен был привлечь 3,5 млн долл. США, но инвесторы просто развалили эту сделку, так и не дав по своим причинам никаких денег. Команда тогда еще не потеряла веру в проект и срочно нашла нового инвестора, который пообещал дать почти в 2 раза больше средства (6,75 млн долл. США) и сделка должна была состояться буквально на днях, но в последнюю минуту и этот инвестор спасовал и отказался от обещаний.

Такой удар уже не вынесли сами владельцы проекта и с великой горечью сообщили общественности, что они теперь просто банкроты. И что еще плохо, те люди которые уже сделали предзаказы на эту карту (а это более 80 000 человек) скорее всего своих денег не вернут, поскольку обращаться больше не к кому.

Как видим мир стартапов далеко не однозначен и казалось бы, что даже те проекты, которые только своим одним рождением были "запрограммированы" на крутой успех, порою терпят жесткое фиаско. Но ведь правда, как хорошо, всё изначально задумывалось и какой в итоге провал!

P.S. Рекомендую посмотреть видео ниже!


Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58fb9cb190a08
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