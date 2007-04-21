Фонд Alphabit привлечет $300 млн для криптотрейдинга и инвестиций в стартапы

Недавно созданный инвестиционный фонд Alphabit намерен привлечь до $300 млн, которые будут использованы для трейдинга и финансирования криптовалютных стартапов. Об этом сообщает Reuters.
Alphabit стартовал с первоначальным капиталом в $1 млн и представляет собой гибрид паевого инвестиционного фонда и хедж-фонда. Официальный запуск фонда запланирован на сентябрь 2017 года.
“Рынок цифровых валют развивается и растет, на него приходят эксперты, и это делает его более организованным и профессиональным пространством. Сейчас у отрасли прекрасные возможности для дальнейшего укрепления и роста”, — сказал сооснователь фонда Ли Робертсон, в прошлом валютный трейдер хедж-фонда Light Peak Capital.
В своей деятельности Alphabit будет использовать активные стратегии с использованием заемных средств, алгоритмическую торговлю, а также инвестиции в различные криптовалютные стартапы.
“Мы будем очень удивлены, если возврат на вложенный капитал не превысит 100% в год”, — добавил Робертсон.
Компания Alphabit зарегистрирована в Дубае и на Каймановых островах.
Ранее на этой неделе стало известно, что первым проектом, который включит в свой инвестиционный портфель после успешного краудсейла фонд Blockchain Capital, станет Parity Technologies Ltd — разработчик клиента сети Ethereum.
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