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Фонд Alphabit привлечет $300 млн для криптотрейдинга и инвестиций в стартапы

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Фонд Alphabit привлечет $300 млн для криптотрейдинга и инвестиций в стартапы
Недавно созданный инвестиционный фонд Alphabit намерен привлечь до $300 млн, которые будут использованы для трейдинга и финансирования криптовалютных стартапов. Об этом сообщает Reuters.



Alphabit стартовал с первоначальным капиталом в $1 млн и представляет собой гибрид паевого инвестиционного фонда и хедж-фонда. Официальный запуск фонда запланирован на сентябрь 2017 года.

“Рынок цифровых валют развивается и растет, на него приходят эксперты, и это делает его более организованным и профессиональным пространством. Сейчас у отрасли прекрасные возможности для дальнейшего укрепления и роста”, — сказал сооснователь фонда Ли Робертсон, в прошлом валютный трейдер хедж-фонда Light Peak Capital.
В своей деятельности Alphabit будет использовать активные стратегии с использованием заемных средств, алгоритмическую торговлю, а также инвестиции в различные криптовалютные стартапы.

“Мы будем очень удивлены, если возврат на вложенный капитал не превысит 100% в год”, — добавил Робертсон.
Компания Alphabit зарегистрирована в Дубае и на Каймановых островах.

Ранее на этой неделе стало известно, что первым проектом, который включит в свой инвестиционный портфель после успешного краудсейла фонд Blockchain Capital, станет Parity Technologies Ltd — разработчик клиента сети Ethereum.

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