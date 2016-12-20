top-bestmodel- top-bestmodel.ru

Старт 23 апреля
Существуют более десятка производителей мотоциклов начиная с гражданских, кончая военными моделями.
Но где бы и когда его не применяли, он всегда будет оставаться нашим любимым, удобным и экономичным транспортом для передвижения.
«Железный конь» делает нашу жизнь более мобильной, насыщенной, удобной и, в некотором смысле, экстремальной.
Мотоцикл рождает в каждом из нас чувство свободы, уверенности и самоуважения.
Инвест планы
все вклады на 72часа
1) +4.00% в день
Mин вклад : 500.00 Doge
Maкс вклад : 6000.00 Doge
2) +0.30% в час
Mин вклад : 7000.00 Doge
Maкс вклад : 14000.00 Doge
3) +0.41% в час
Mин вклад : 15000.00 Doge
Maкс вклад : неограничен
Мин выплата: 10 Doge
Депозит в конце срока
Рефка: 7%-2%-1%
Платежи: Dogechain
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