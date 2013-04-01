Bitm - bitm.biz

Я не админ/владелец проекта, проект Bitm добавлен на мониторинг
Старт 22.04.17
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Описание:
BITM - это инвестиционный проект, который адаптирован под широкую аудиторию инвесторов. Все максимально упрощено, ненужно иметь специальные навыки и опыт, достаточно определиться с тарифным планом и получать гарантированную прибыль. Наш сайт имеет современные инструменты защиты, что обеспечит постоянный доступ пользователям к их личным средствам. Проект имеет отличную команду высококвалифицированных специалистов, которые обеспечат прибыль для наших пользователей и окажут всевозможную поддержку.
Основная деятельность проекта BITM сосредоточена на криптовалюте.
Инвестиционные планы:
1. 4% в день на 10 дней
2. 8% в день на 10 дней
3. 12% в день на 10 дней
Мин/макс депозит:
5$/10000$
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, Qiwi
Выплаты:
инстант
Реф.система:
10%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):
04.22.17 17:56 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14306426 from U4731311. Batch: 173649920. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bitm.biz User monitorinvestnet.