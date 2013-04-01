Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bitm - bitm.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 20,058
Благодарностей: 2,466
Записей в блоге: 35
УГ: 6
КП: 0.255
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Bitm - bitm.biz
Я не админ/владелец проекта, проект Bitm добавлен на мониторинг

Старт 22.04.17



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Описание:

BITM - это инвестиционный проект, который адаптирован под широкую аудиторию инвесторов. Все максимально упрощено, ненужно иметь специальные навыки и опыт, достаточно определиться с тарифным планом и получать гарантированную прибыль. Наш сайт имеет современные инструменты защиты, что обеспечит постоянный доступ пользователям к их личным средствам. Проект имеет отличную команду высококвалифицированных специалистов, которые обеспечат прибыль для наших пользователей и окажут всевозможную поддержку.

Основная деятельность проекта BITM сосредоточена на криптовалюте.

Инвестиционные планы:

1. 4% в день на 10 дней
2. 8% в день на 10 дней
3. 12% в день на 10 дней

Мин/макс депозит: 5$/10000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, Qiwi

Выплаты: инстант

Реф.система: 10%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

04.22.17 17:56 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14306426 from U4731311. Batch: 173649920. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bitm.biz User monitorinvestnet.
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