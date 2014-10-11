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На российском ТВ украинцу в прямом эфире предложили съесть ведро с фекалиями

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На российском ТВ украинцу в прямом эфире предложили съесть ведро с фекалиями
Ведущий в прямом эфире вынес в студию эмалированное ведро с надписью "г**но" и поставил его рядом с Сергеем Запорожским.



На российском Первом канале во время эфира 20 апреля пропагандистского шоу "Первая студия" ведущий телепередачи Артем Шейнин предложил для украинского блогера Сергея Запорожского ведро с наклейкой "г**но".

Сначала Шейнин показал украинскому блогеру фото из аккаунта в Twitter под названием "Бандеровский футбол", в котором якобы Запорожский пообещал съесть ведро экскрементов, если к 1 января 2017 года Крым не вернется в Украину.

видео по ссылке

Сергей Запорожский отметил, что это аккаунт фейковый и он таких слов не писал. В то же время уточнил, что "Крым никогда не был российским и не будет".

- Артем, Вы пробили дно! – подчеркнул украинский блогер.

После этих слов ведущий вынес в студию эмалированное ведро с надписью "г**но" и поставил его рядом с гостем.

Позже он уточнил, что в ведре находятся шоколадные конфеты, пожаловавшись, что пришлось прибегнуть к символическому изображению экскрементов, а не использовать натуральные.

Пользователи соцсетей были возмущены подобным поведением ведущего . "Дно... правильно кто-то сказал", "Какая сильная тяга у русских к ****у. Народ-*****носец какой-то", " И это "элита" России... тфу...", "Какой пастух, такая и паства. Идиоты, один другого краше",
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