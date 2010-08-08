Почему за правду блокируют Администраторы

Иннокентий безвариантов вы администратор так ведь, почему вы блокируите участников форума без права доказать о праве описаном в данной теме то у вас он спам то он флуд и т д хотя моя дискусия была чистая правда с чем вы не согласны можо обьяснить доказать...у меня много фактов свидетилей скриптов сайтов в чем проблема что сразу блок на чистую правду рекламу я вообще своих сайтов и не упоминал странная у вас политика на провах админа сразу блокировать всех не разобравшись только по тому что вам так кажется, это мне напоминает Роскомнадзор имеет право блокировать сайты без решения суда. Не считаете ли вы что это наступление на свободу слова, то есть нарушение прав человека? я же не сайт а участник дискусии форума и пишу правду и могу с легкостью доказать......я сам работаю в Роскомнадзоре и подрабатываю имею пару мониторов хайп доход хороший но было раньше лучше требую объяснений о бездакозательной блокировки дискутируещего....
я вот могу доказать что все созданные вами темы были взяты с других источников простор интрнета многие из которых без согласия владельца