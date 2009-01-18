Alex077 Мастер

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Инвестор-миллиардер хранит 10% своего капитала в Биткоине и Эфире Инвестор-миллиардер, Майк Новограц, заявил, что хранит 10% своего капитала в криптовалютах, таких как Биткоин и Ether.





Об этом Новограц, бывший управляющий хедж-фонда Fortress Investment Group и партнер Goldman Sachs, поделился, выступая на недавнем форуме в клубе бизнес-школы Гарварда (Harvard Business School Club) в Нью-Йорке. Майк Новограц вошел в список миллиардеров Forbes в 2008 году.



Согласно статье CNN Money, во время своего выступления Новограц отказался сообщать каков размер его капитала, но сказал, что инвестирование в пространство цифровых валют для него было «лучшей инвестицией в его жизни».



Взлет и падение Биткоина



Только в этом году Биткоин пережил резки колебания в цене: в начале марта она поднялась до $1,350, а потом, после того как SEC отклонили ETF, сорвалась ниже $1,000, но сегодня показатели уже находятся на уровне в $1,200. Конечно же, сильно впечатлительные не будут инвестировать в эту валюту с такими скачками. Но тем не менее, пространство цифровой валюты превосходит ожидания большинства людей и продолжает свое восхождение.



Настолько, что Новограц уверен, что цена может подняться до $2,000. И он не единственный, кто придерживается такого мнения. Бобби Ли, соучредитель и СЕО BTCC, в конце февраля предсказал, что Биткоин до 2020 года сможет дорасти до диапазона $5,000 - $11,000 после того, как блок увеличится вдвое.



Однако пока Новограц радуется, что инвестирует в Биткоин, во время спича он также упомянул про возможность «мыльного пузыря» в цифровых валютах. Один из способов избежать возможной ловушки – инвестирование во вторую по величине криптовалюту – Ether.



Когда Майк лишь начал инвестировать в Ethereum, цена валюты составляла всего лишь $1, а сегодня она поднялась до отметки в $50.



Растущий интерес к Ether



Когда Новограц еще находился в Fortress Investment Group, он помогал компании инвестировать в Биткоин.



Но когда в конце прошлого года Майк покинул эту компанию, он стал проявлять интерес к главному сопернику Биткоина – Ether, который привлекает людей, желающих увеличить свой капитал.



Для тех, кто может вкладывать свои деньги в криптовалюты – такие инвестиции выдаются реальным методом заработать.



Как долго продолжится такая тенденция - еще предстоит увидеть, но тем, кто покупает цифровые токены, следует так же знать где их можно и продать.



Перевод специально для форума MMGP.ru



Источник



Уникальность

Об этом Новограц, бывший управляющий хедж-фонда Fortress Investment Group и партнер Goldman Sachs, поделился, выступая на недавнем форуме в клубе бизнес-школы Гарварда (Harvard Business School Club) в Нью-Йорке. Майк Новограц вошел в список миллиардеров Forbes в 2008 году.Согласно статье CNN Money, во время своего выступления Новограц отказался сообщать каков размер его капитала, но сказал, что инвестирование в пространство цифровых валют для него было «лучшей инвестицией в его жизни».Только в этом году Биткоин пережил резки колебания в цене: в начале марта она поднялась до $1,350, а потом, после того как SEC отклонили ETF, сорвалась ниже $1,000, но сегодня показатели уже находятся на уровне в $1,200. Конечно же, сильно впечатлительные не будут инвестировать в эту валюту с такими скачками. Но тем не менее, пространство цифровой валюты превосходит ожидания большинства людей и продолжает свое восхождение.Настолько, что Новограц уверен, что цена может подняться до $2,000. И он не единственный, кто придерживается такого мнения. Бобби Ли, соучредитель и СЕО BTCC, в конце февраля предсказал, что Биткоин до 2020 года сможет дорасти до диапазона $5,000 - $11,000 после того, как блок увеличится вдвое.Однако пока Новограц радуется, что инвестирует в Биткоин, во время спича он также упомянул про возможность «мыльного пузыря» в цифровых валютах. Один из способов избежать возможной ловушки – инвестирование во вторую по величине криптовалюту – Ether.Когда Майк лишь начал инвестировать в Ethereum, цена валюты составляла всего лишь $1, а сегодня она поднялась до отметки в $50.Когда Новограц еще находился в Fortress Investment Group, он помогал компании инвестировать в Биткоин.Но когда в конце прошлого года Майк покинул эту компанию, он стал проявлять интерес к главному сопернику Биткоина – Ether, который привлекает людей, желающих увеличить свой капитал.Для тех, кто может вкладывать свои деньги в криптовалюты – такие инвестиции выдаются реальным методом заработать.Как долго продолжится такая тенденция - еще предстоит увидеть, но тем, кто покупает цифровые токены, следует так же знать где их можно и продать.

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