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Инвестор-миллиардер хранит 10% своего капитала в Биткоине и Эфире

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Инвестор-миллиардер хранит 10% своего капитала в Биткоине и Эфире
Инвестор-миллиардер, Майк Новограц, заявил, что хранит 10% своего капитала в криптовалютах, таких как Биткоин и Ether.


Об этом Новограц, бывший управляющий хедж-фонда Fortress Investment Group и партнер Goldman Sachs, поделился, выступая на недавнем форуме в клубе бизнес-школы Гарварда (Harvard Business School Club) в Нью-Йорке. Майк Новограц вошел в список миллиардеров Forbes в 2008 году.

Согласно статье CNN Money, во время своего выступления Новограц отказался сообщать каков размер его капитала, но сказал, что инвестирование в пространство цифровых валют для него было «лучшей инвестицией в его жизни».

Взлет и падение Биткоина

Только в этом году Биткоин пережил резки колебания в цене: в начале марта она поднялась до $1,350, а потом, после того как SEC отклонили ETF, сорвалась ниже $1,000, но сегодня показатели уже находятся на уровне в $1,200. Конечно же, сильно впечатлительные не будут инвестировать в эту валюту с такими скачками. Но тем не менее, пространство цифровой валюты превосходит ожидания большинства людей и продолжает свое восхождение.

Настолько, что Новограц уверен, что цена может подняться до $2,000. И он не единственный, кто придерживается такого мнения. Бобби Ли, соучредитель и СЕО BTCC, в конце февраля предсказал, что Биткоин до 2020 года сможет дорасти до диапазона $5,000 - $11,000 после того, как блок увеличится вдвое.

Однако пока Новограц радуется, что инвестирует в Биткоин, во время спича он также упомянул про возможность «мыльного пузыря» в цифровых валютах. Один из способов избежать возможной ловушки – инвестирование во вторую по величине криптовалюту – Ether.

Когда Майк лишь начал инвестировать в Ethereum, цена валюты составляла всего лишь $1, а сегодня она поднялась до отметки в $50.

Растущий интерес к Ether

Когда Новограц еще находился в Fortress Investment Group, он помогал компании инвестировать в Биткоин.

Но когда в конце прошлого года Майк покинул эту компанию, он стал проявлять интерес к главному сопернику Биткоина – Ether, который привлекает людей, желающих увеличить свой капитал.

Для тех, кто может вкладывать свои деньги в криптовалюты – такие инвестиции выдаются реальным методом заработать.

Как долго продолжится такая тенденция - еще предстоит увидеть, но тем, кто покупает цифровые токены, следует так же знать где их можно и продать.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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Alex077 на форуме  
Старый Сегодня, 20:06
#2
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Re: Инвестор-миллиардер хранит 10% своего капитала в Биткоине и Эфире
интересно сколько ему заплатили за столь громкое заявление?
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