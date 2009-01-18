Инвестор-миллиардер хранит 10% своего капитала в Биткоине и Эфире

Инвестор-миллиардер, Майк Новограц, заявил, что хранит 10% своего капитала в криптовалютах, таких как Биткоин и Ether.
Об этом Новограц, бывший управляющий хедж-фонда Fortress Investment Group и партнер Goldman Sachs, поделился, выступая на недавнем форуме в клубе бизнес-школы Гарварда (Harvard Business School Club) в Нью-Йорке. Майк Новограц вошел в список миллиардеров Forbes в 2008 году.
Согласно статье CNN Money, во время своего выступления Новограц отказался сообщать каков размер его капитала, но сказал, что инвестирование в пространство цифровых валют для него было «лучшей инвестицией в его жизни».
Взлет и падение Биткоина
Только в этом году Биткоин пережил резки колебания в цене: в начале марта она поднялась до $1,350, а потом, после того как SEC отклонили ETF, сорвалась ниже $1,000, но сегодня показатели уже находятся на уровне в $1,200. Конечно же, сильно впечатлительные не будут инвестировать в эту валюту с такими скачками. Но тем не менее, пространство цифровой валюты превосходит ожидания большинства людей и продолжает свое восхождение.
Настолько, что Новограц уверен, что цена может подняться до $2,000. И он не единственный, кто придерживается такого мнения. Бобби Ли, соучредитель и СЕО BTCC, в конце февраля предсказал, что Биткоин до 2020 года сможет дорасти до диапазона $5,000 - $11,000 после того, как блок увеличится вдвое.
Однако пока Новограц радуется, что инвестирует в Биткоин, во время спича он также упомянул про возможность «мыльного пузыря» в цифровых валютах. Один из способов избежать возможной ловушки – инвестирование во вторую по величине криптовалюту – Ether.
Когда Майк лишь начал инвестировать в Ethereum, цена валюты составляла всего лишь $1, а сегодня она поднялась до отметки в $50.
Растущий интерес к Ether
Когда Новограц еще находился в Fortress Investment Group, он помогал компании инвестировать в Биткоин.
Но когда в конце прошлого года Майк покинул эту компанию, он стал проявлять интерес к главному сопернику Биткоина – Ether, который привлекает людей, желающих увеличить свой капитал.
Для тех, кто может вкладывать свои деньги в криптовалюты – такие инвестиции выдаются реальным методом заработать.
Как долго продолжится такая тенденция - еще предстоит увидеть, но тем, кто покупает цифровые токены, следует так же знать где их можно и продать.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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