CoinHash - coinhash.biz

Я не являюсь админом/владельцем проекта
Новый среднепроцентный хайп! Старт 21.04.2017
О проекте:
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Прежде всего, мы являемся частной инвестиционной фирмой и доверяем инвестиционным полномочиям Биткойн. Мы используем биткойн-инвестиции и торговые операции для того, чтобы помочь нашим участникам заработать максимальную прибыль на рынке биткойнов. Мы используем наш богатый опыт, полученный благодаря работе в частном и государственном секторах, и гордимся нашим участием в создании безопасных и благоприятных условий для всех наших клиентов. Наши самые важные функции включают качество, инновации и стоимость. Мы решили создать этот сайт с целью привлечения новых членов, серьезно подумав над решением. У нас нет желания двигаться слишком быстро в этом начинании и всегда считали, что настоящие деньги предпочитают молчание. Но наше успешное развитие позволит нам делать вам более привлекательные предложения. Когда к членам присоединяются новые члены, это помогает не только нашей организации, но и самим инвесторам.
Инвестиционный план:
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1 % - 5 % Ежедневно
До достижения прибыли 150%
Суммарный диапазон: BTC 0.01 - ∞
Реферальная система: 6%-2%-1% Принимает: Bitcoin;
Контакты:
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Address: 7 Howick Pl, Westminster, London
SW1P 1BB, United Kingdom Телефон: +44 (203) 808-9367 Email: support@coinhash.biz
Понедельник - Пятница: 08:00 - 22:00
Суббота, Воскресенье: Не работают
Листинг:
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April 23 @ 02:45 AM
0.0424218 BTC
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