Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CoinHash - coinhash.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 19:59
#1
Мастер
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 2,779
Благодарностей: 1,382
УГ: 0
КП: 0.123
CoinHash - coinhash.biz
Я не являюсь админом/владельцем проекта
Новый среднепроцентный хайп! Старт 21.04.2017




О проекте:
Цитата:
Прежде всего, мы являемся частной инвестиционной фирмой и доверяем инвестиционным полномочиям Биткойн. Мы используем биткойн-инвестиции и торговые операции для того, чтобы помочь нашим участникам заработать максимальную прибыль на рынке биткойнов. Мы используем наш богатый опыт, полученный благодаря работе в частном и государственном секторах, и гордимся нашим участием в создании безопасных и благоприятных условий для всех наших клиентов. Наши самые важные функции включают качество, инновации и стоимость. Мы решили создать этот сайт с целью привлечения новых членов, серьезно подумав над решением. У нас нет желания двигаться слишком быстро в этом начинании и всегда считали, что настоящие деньги предпочитают молчание. Но наше успешное развитие позволит нам делать вам более привлекательные предложения. Когда к членам присоединяются новые члены, это помогает не только нашей организации, но и самим инвесторам.
Инвестиционный план:
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1 % - 5 % Ежедневно
До достижения прибыли 150%
Суммарный диапазон: BTC 0.01 - ∞

Реферальная система: 6%-2%-1%
Принимает: Bitcoin;

Контакты:
Цитата:
Address: 7 Howick Pl, Westminster, London
SW1P 1BB, United Kingdom
Телефон: +44 (203) 808-9367
Email: support@coinhash.biz
Понедельник - Пятница: 08:00 - 22:00
Суббота, Воскресенье: Не работают
Листинг:

Цитата:
April 23 @ 02:45 AM
0.0424218 BTC
Batch:f489d0ad9a0919b3e302a79460004f7affb3e4c53ede c850deb67840b195c7db

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Anton88 на форуме  
Старый Сегодня, 20:10
#2
Интересующийся
 
Имя: Евгений Иванов
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 43
Благодарностей: 11
УГ: 2
КП: 0.000
Re: CoinHash - coinhash.biz
Интересный проект. Даже имеет физический адрес

Только вот доходность немного смущает - плавающая. И по рабочим дням, значит срок работы депозита получится около 3 месяцев. Среднедоходник, посмотрим, как себя проявит.
__________________
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therealinvest на форуме  
Старый Сегодня, 20:13
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Warsaw
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 149
Благодарностей: 33
УГ: 0
КП: 0.000
Re: CoinHash - coinhash.biz
Согласен, но реально проект сделан не плохо и не дешего, сразу видно, собран очень хорошо и грин бар присувствует. Я бы сказал, что проект достойный, но вот с планами не понятно мне тоже почему то.
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