RaceONE привлек SEK5 млн. и поможет следить за результатами участников состязаний

RaceONE, расположенная в Гетеборге (Швеция) компания-разработчик приложения для тех, кто хочет следить за участниками гонок или забегов с помощью отслеживания в прямом эфире и прямой трансляции, получила 5 миллионов шведских крон инвестиций. Среди инвесторов были как компании Almi Invest, Chalmers Ventures, Vätterleden Invest, так и бизнес-ангелы Йохан Этбю и Рикард Штайбер.
Компания намерена использовать полученные средства для ускорения усилий по разработке и запуска продукта на скандинавском рынке.
Под руководством Пэра Стридха, Марлин Шоберг и Патрика Корнелиуссона, RaceONE предоставляет приложение, позволяющее как участникам, так и тем, кто следит на забегами, велосипедными, лыжными и другими гонками получать исчерпывающую информацию о соревнованиях. Приложение собирает все результаты, фотографии, видео и отзывы в социальных сетях и как бы вовлекает в действие не только участника, но и зрителя. RaceONE в настоящее время позволяет получать данные с 475 шведских и норвежских состязаний.
Идея RaceONE родилась рядом с трассой. Марлин Шоберг обнаружила, что во время гонок как участникам, так и зрителям чего-то не хватает. Как зритель она не чувствовала себя причастной к соревнованию и продолжительные отрезки времени просто скучала, к тому же, было трудно получить информацию о том, что произошло во время состязания. В качестве участника было трудно поделиться новостями о том, как обстоят дела и друзья с родственниками не могли узнать о перипетиях соревнования до самого конца. Поэтому появилась идея о том, как создать связь между зрителями и участниками в соревнованиях по бегу, велосипедным и лыжным гонкам и появилось приложение RaceONE.
В планах команды RaceONE довести количество пользователей приложения до отметки в 30% участников соревнований.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru