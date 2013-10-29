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Еврокомиссия выделила €500 тысяч евро на проект Блокчейна

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Еврокомиссия выделила €500 тысяч евро на проект Блокчейна
Исполнительная власть Европейского Союза начала создавать «обсерваторию», которая будет работать с блокчейном в рамках более масштабного пилотного проекта.

В начале этой недели Еврокомиссия объявила о своем желании «собрать мнения и опасения, витающие вокруг Блокчейна и DLT». Также она планирует запросить предложения у различных партнеров во время второго квартала этого года.

В конце прошлого месяца Еврокомиссия заявила, что будет работать над улучшением своих институциональных знаний с помощью тестового проекта, работая в тандеме с оперативной группой, созданной в прошлом году Европарламентом.

В заявлении имеются некие подробности, касательно проекта: во-первых, он будет длиться два года, а во-вторых, Комиссия планирует выделить на него €500 тысяч евро. И хотя проект в первую очередь фокусируется на получении знаний, в его целях присутствуют также и практические элементы. Например, в планах Комиссии «создание и введение в эксплуатацию платформы для сообщества Блокчейна в Европе».

В итоге, этот пилотный проект может изменить политику ЕС относительно технологии.

Комиссия объяснила свою инициативу так:

«Главной целью будет информирование и помощь Еврокомиссии понять, какую роль (если таковая существует) должны играть государственные власти Европы чтобы способствовать развитию и использованию таких технологий, а также представить соответственные политические рекомендации».

Будет ли хоть один из этих тестов в будущем реализован как один из вариантов использования технологии Комиссией - еще предстоит выяснить.

Тем не менее, согласно заявлению, орган хочет «изучить возможные варианты использования со стоимостью, добавленной на уровне ЕС», - то есть, вполне вероятно, что Комиссия и ЕС в целом собираются использовать технологию блокчейна.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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