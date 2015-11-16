Сервис по отправке открыток Postcardbox позволяет зарабатывать достойную прибыль

Своё дело калининградский предприниматель Кирилл Казаков вместе со своим партнером по бизнесу запустили почти 2,5 года назад. Проект получил название "Join Kaliningrad
/ Ощути дух Калининграда" и онлайн-платформа этого проекта специализируется на оказании услуг людям, которые планируют или уже пребывают в самой западной точке России, Калининградской области. С помощью сервиса можно приобрести авиабилеты, забронировать номер в местной гостинице, а также купить подарки и сувениры местного производства, к примеру, оригинальное янтарное мыло или открытки с видами местного пейзажа.
Чтобы увеличить продажи, партнерами в своё время было принято решение открыть точку по торговле сувенирной продукцией прямо на месте. Со временем, Кирилл заметил, что особой популярностью у туристов начался пользоваться почтовый ящик для открыток, который они установили прямо у торгового прилавка. Люди покупали красивые открытки, подписывали их и сразу бросали в этот ящик, без поиска других почтовых ящиков - согласитесь это очень удобно и быстро.
Деньги с проекта "капали" стабильно, но Кирилл решил идти ещё дальше и использовать идею с открытками по полной. И вот буквально почти как 4 месяца тому назад, он вместе с партнером по бизнесу, запустили свой новый онлайн-сервис "Postcardbox
" и это сервис для создания и отправки пользователями своих авторских почтовых открыток.
На самом деле пользоваться этим сервисом довольно просто - загружаете на этом веб-ресурсе Postcardbox свои фотографии, указываете город отправления и адрес доставки, оплачиваете через PayPal или Яндекс.Кассу услугу (цены довольно демократичные от 125 до 285 рублей), ну а сотрудники сервиса в свою очередь после подтверждения оплаты, уже сами физически распечатают в цвете полученную открытку, плюс на её обратной стороне также напечатают красивым шрифтом сопроводительный текст, который вы сами и укажите, все это положат в удобный конверт и отправят адресату, причем не только из Калининграда, но из нескольких других городов мира.
Между прочим Кириллу также удалось кастомизировать этот уже запущенный в работу сервис (т.е. он может подстраиваться под вкусы конкретного пользователя) и любой человек желающий им воспользоваться, сможет самостоятельно обработать свою открытку, применяя фото редакторы сторонних веб-ресурсов, причем сразу прямо на сайте. В следующем месяце Кирилл хочет дополнить сервис арт-фильтрами на нейронных сетях.
По утверждению Кирилла, конечно, в мире уже есть сервисы чем-то похожие на его, но они не работают с туристическим сегментом, соответственно прямая конкуренция для этого проекта пока не страшна. Поэтому после того, как сервис был успешно опробован на российских пользователях, соответственно Кирилл начал планировать его вывод для зарубежных пользователей и сейчас он доступен уже на 3 иностранных языках, в дополнение к русскому, т.е. многие зарубежные туристы могут свободно пользоваться им и это безусловно, очень большой плюс в деле монетизации проекта.
География
Стоит отдельно сказать, что любой желающий пользуясь соответствующими опциями на сайте Postcardbox сможет отправить напрямую открытки пока из 6 городов мира: Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Барселоны, Москвы и Калининграда (дешевле всего, конечно, отправлять из Калининграда) и это самые популярные направления туризма в мире по общему мнению команды этого стартапа, состоящей сейчас, кстати, из 12 человек. И вышеобозначенные города - это города фактического присутствия этого сервиса - там находятся его представители и это именно они с помощью заключенных договоров и печатают в местных типографиях открытки, и затем сразу отправляют их через обычную почту. Впрочем, Кирилл, планирует в скором времени отказаться от услуг представителей и будет удаленно работать с типографиями и курьерскими службами на местах.
Бизнес-модель
Прибыль этого сервиса зарабатывается пока что чисто на продажах открыток. Самая дорогая открытка стоит 285 рублей, а самая дешевая, из Калининграда 125 рублей. Кроме того, Кирилл планирует в скором времени ввести плату за дополнительные функции, а также хочет начать сотрудничать с крупными брендами.
Основную рекламу сервису сейчас делают отели и музеи - это они чаще всего размещают у себя плакаты с промокодами и когда скажем гость отеля активирует промокод с плаката, то отель за это получает свою комиссию. И еще клиент сервиса может получить скидку, если он разрешит напечатать на своей открытке логотип того же отеля или музея. Казаков также хочет, чтобы компании готовые сотрудничать с Postcardbox смогли бы в будущем добавить функции его сайта к себе на сайт, чтобы пользователи сразу бы начинали пользоваться функциями Postcardbox.
Для продвижения своего проекта Кирилл также старается сотрудничать с блогерами, путешествующими фотографами и с самими путешественниками и он говорит, что это очень широкие каналы для продвижения бизнеса. На настоящий момент через этот сервис уже отправлено более 1000 открыток, а постоянных пользователей насчитывается в количестве 600-700 человек.
Кстати, такая бизнес-модель понравилась многим людям и даже один молодой человек хорошо разбирающийся в строительстве сайтов попытался уже скопировать сайт Postcardbox и запустить свой сайт самостоятельно, на что Кирилл очень разозлился и предупредил "начинающего бизнесмена", что дизайн его сайта защищен юридически и если, молодой человек срочно не изменить дизайн запущенного им сайта, то разговор тогда продолжится в суде. Вроде они друг друга поняли быстро...
Как планирует Кирилл нормальную прибыль этот проект ему начнет приносить через месяцев 10-11. Ранее он изучал исследование от компании Ipk International, в котором утверждается, что сейчас в мире почти 1,2 млрд людей могут называть себя путешественниками и ежегодно этот рынок растёт на 10%. Стандартный турист тратит на сувениры где-то 100-150 долларов за одну поездку, а 3 человека из 100 обязательно отправляют открытки во время своего путешествия. Поэтому расти вширь и ввысь у Кирилла и его партнеров есть куда и это точно.
За почти 4 месяца работы выручка сервиса составила более 130 000 рублей и каждый месяц её прирост составляет 150-200%. Перспективы, конечно, впечатляют и сейчас главное не сбавлять темп.
По материалам источник
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