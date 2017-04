назаревич Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 23.07.2014 Сообщений: 576 Благодарностей: 245 УГ: 0 КП: 0.257

Крупнейшие игроки на рынке высокочастотной торговли собираются объединиться







Совет директоров KCG заявил, что соглашение о сделке обеспечивает акционерам привлекательную стоимость бизнеса и рекомендовал согласиться на предложение Virtu. Цитата: «Слияние Virtu и KCG создаст лидера отрасли с большей диверсификацией и масштабируемостью»



В результате сделки Virtu расширит свою бизнес-модель за счет рынков, на которых традиционно была сильна KCG. При этом планируется использование технологий и услуг по исполнению сделок для институциональной клиентской базы KCG. Virtu перенесет торговлю объединенной компании на единую технологию, платформу управления рисками и аналитики.



Исполнительный директор Virtu Даг Чифу объяснил, что KCG «идеально соответствует» стратегическим приоритетам Virtu. Совместная рыночная экспертиза позволит применять более эффективные рыночные решения и технологии для клиентов. Объединенная компания «будет расширять бизнес исполнения сделок, предлагая клиентам комбинацию алгоритмов Virtu и KCG и собственные аналитические инструменты», – пояснил он.



Virtu профинансирует поглощение за счет привлечения займа в размере $1,65 млрд и продажи обыкновенных акций на сумму $750 млн. В результате сделки может появиться одна из крупнейших глобальных высокочастотных торговых компаний.



К решению о слиянии привело ухудшение финансовых показателей компаний. Virtu и KCG столкнулись с падением доходов от биржевой торговли из-за низкой волатильности и снижения объемов. В ноябре прошлого года Чифу заявил: Цитата: «Возможности для большинства участников рынка и для маркетмейкеров были ограничены депрессивными глобальными объемами и низкой вмененной волатильности».



Бывший генеральный директор Nasdaq Роберт Грайфельд войдет в совет директоров Virtu сразу же после закрытия сделки. Virtu завершит слияние в третьем квартале 2017 года и далее обратится к регулирующим органам за одобрением сделки.



Ранее основатель Virtu Financial Винсент Вайола отказался от поста министра армии США, предложенный ему президентом США Дональдом Трампом. В качестве обоснования своего решения Вайола заявил, что планирует и далее развивать торговый бизнес Virtu.



источник Одна из крупнейших компаний на рынке высокочастотной торговли Virtu Financial приобретает своего конкурента KCG за $1,4 млрд, исходя из цены $20 за акцию.Совет директоров KCG заявил, что соглашение о сделке обеспечивает акционерам привлекательную стоимость бизнеса и рекомендовал согласиться на предложение Virtu.– заявили представители KCG.В результате сделки Virtu расширит свою бизнес-модель за счет рынков, на которых традиционно была сильна KCG. При этом планируется использование технологий и услуг по исполнению сделок для институциональной клиентской базы KCG. Virtu перенесет торговлю объединенной компании на единую технологию, платформу управления рисками и аналитики.Исполнительный директор Virtu Даг Чифу объяснил, что KCG «идеально соответствует» стратегическим приоритетам Virtu. Совместная рыночная экспертиза позволит применять более эффективные рыночные решения и технологии для клиентов. Объединенная компания «будет расширять бизнес исполнения сделок, предлагая клиентам комбинацию алгоритмов Virtu и KCG и собственные аналитические инструменты», – пояснил он.Virtu профинансирует поглощение за счет привлечения займа в размере $1,65 млрд и продажи обыкновенных акций на сумму $750 млн. В результате сделки может появиться одна из крупнейших глобальных высокочастотных торговых компаний.К решению о слиянии привело ухудшение финансовых показателей компаний. Virtu и KCG столкнулись с падением доходов от биржевой торговли из-за низкой волатильности и снижения объемов. В ноябре прошлого года Чифу заявил:После завершения сделки Чифу останется генеральным директором объединенной компании, на посту финансового директора продолжит работу Джозеф Моллюзо (сейчас он финансовый директор Virtu). По сути, речь идет о поглощении KCG со стороны Virtu.Бывший генеральный директор Nasdaq Роберт Грайфельд войдет в совет директоров Virtu сразу же после закрытия сделки. Virtu завершит слияние в третьем квартале 2017 года и далее обратится к регулирующим органам за одобрением сделки.Ранее основатель Virtu Financial Винсент Вайола отказался от поста министра армии США, предложенный ему президентом США Дональдом Трампом. В качестве обоснования своего решения Вайола заявил, что планирует и далее развивать торговый бизнес Virtu.

Наиболее простой и безопасный способ купить Bitcoin! На правах рекламы

__________________