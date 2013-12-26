Штраф $36,5 млн за очередную махинацию ушел в Китай

Оштрафовали жителя Китая за махинации на биржах
Оштрафованный китаец был уволенный сотрудник Регулятора рынка ценных бумаг в Китайской Народной Республике. Фэна Сяошу именно, так зовут махинатора оштрафовали на 251 млн китайских юаней, об этом сообщили местные сми Китая.
Фэн привлек к махинаиям свою сестру и тещу. Находясь на должности сотрудника финансовой биржи он вводил в долю свою сестру и тещу. А когда акции попадали на биржу продавал по уже выросшим ценам. Такие операции являются незаконными в КНР.
За нарушение законодательной базы КНР преступнику грозит сумма 26 млн юаней. Так же он получил запрет на работу в финансовых фирмах и приближенных к торговле на биржах компаниям. Запрет был получен на всю жизнь.
Напомним, что пару недель назад еще один китаец получил штраф в пол миллиарда долларов США за торговлю акциями с помощью инсайдерской информации. Ему так же выдал запрет на всю жизнь приближаться к торговым сделкам на бирже. Такие решения от властей довольно часто встречаются в Китае.
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Специально для mmgp.ru