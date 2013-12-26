Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,760 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Штраф $36,5 млн за очередную махинацию ушел в Китай

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:06
#1
Любитель
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,026
Благодарностей: 474
УГ: 49
КП: 0.509
подарки
Штраф $36,5 млн за очередную махинацию ушел в Китай


Оштрафовали жителя Китая за махинации на биржах

Оштрафованный китаец был уволенный сотрудник Регулятора рынка ценных бумаг в Китайской Народной Республике. Фэна Сяошу именно, так зовут махинатора оштрафовали на 251 млн китайских юаней, об этом сообщили местные сми Китая.

Фэн привлек к махинаиям свою сестру и тещу. Находясь на должности сотрудника финансовой биржи он вводил в долю свою сестру и тещу. А когда акции попадали на биржу продавал по уже выросшим ценам. Такие операции являются незаконными в КНР.

За нарушение законодательной базы КНР преступнику грозит сумма 26 млн юаней. Так же он получил запрет на работу в финансовых фирмах и приближенных к торговле на биржах компаниям. Запрет был получен на всю жизнь.

Напомним, что пару недель назад еще один китаец получил штраф в пол миллиарда долларов США за торговлю акциями с помощью инсайдерской информации. Ему так же выдал запрет на всю жизнь приближаться к торговым сделкам на бирже. Такие решения от властей довольно часто встречаются в Китае.


Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Наиболее простой и безопасный способ купить Bitcoin!

Обменивай Bitcoin, PM, NixMoney, ЯД, Payeer на платежные системы и российские банки по лучшему курсу
BiziAlen на форуме  
Старый Сегодня, 19:21
#2
Интересующийся
 
Имя: Евгений Иванов
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 43
Благодарностей: 11
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Штраф $36,5 млн за очередную махинацию ушел в Китай
Ну это вообще жесть...
Такая сумма, а работать в этой сфере больше нельзя. И как же это отдавать?
__________________
На правах рекламы: Наиболее простой и безопасный способ купить Bitcoin!

ИНВЕСТИРУЙ ПРАВИЛЬНО! Доход 157,5%
therealinvest на форуме  
Старый Сегодня, 19:25
#3
Любитель
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,026
Благодарностей: 474
УГ: 49
КП: 0.509
подарки
Автор темы Re: Штраф $36,5 млн за очередную махинацию ушел в Китай
Цитата:
Сообщение от therealinvest Посмотреть сообщение
Ну это вообще жесть...
Такая сумма, а работать в этой сфере больше нельзя. И как же это отдавать?
штраф был исходя из заработка на махинациях
__________________
На правах рекламы: Наиболее простой и безопасный способ купить Bitcoin!

Обменивай Bitcoin, PM, NixMoney, ЯД, Payeer на платежные системы и российские банки по лучшему курсу
BiziAlen на форуме  
Ответить
Метки
запрет, инвестиции, китай
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Валютный спред ушел в отрыв Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 0 20.02.2017 10:44
Роспотребнадзор ушел в отказ moskva Новости в мире финансов и инвестиций 1 30.07.2016 18:16
Порошенко ушел в недельный запой Ratatara Политика и экономика 59 30.06.2015 00:29
Twitter сделал очередную крупную инвестицию Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 3 10.03.2015 20:15
слить очередную сотню hsb006 Прогнозы от пользователей 1 26.12.2013 12:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Vansa10
Profit-Shock - profit-shock.com
От Vansa10 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Spiritfan
Conjoin4u - Conjoin4u.com
От Spiritfan в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар FinShark
Obmening.ru - Ввод/вывод WebMoney за Телебанк(ВТБ24),Альфаклик(АльфаБанк),ПСБ
От FinShark в разделе «Сомнительные обменники валюты»
Аватар Анна Чернобай
Банки Новой Зеландии отказываются работать с биткоином
От Анна Чернобай в разделе «Bitcoin»
Аватара нет
ПАММ-счет 31region: 101072 (RVDMarkets)
От Евгений Шевчук 1409495990 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Slava Ivanov 1851950809
Обзор партнерской программы сервиса 1ps.ru
От Slava Ivanov 1851950809 в разделе «Партнерские программы»
.     
Пользователей
408,760
Тем
466,006
Сообщений
11,501,968

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube