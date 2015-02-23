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ТОП-5 самых громких финансовых махинаций в мире

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#1
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ТОП-5 самых громких финансовых махинаций в мире
Самые громкие скандалы на финансовом рынке

Время перемен ни на секунду не останавливается, и движется во всех направлениях. Инвесторы находят все больше факторов для торговли на биржах, причем как легальных, так и за гранью закона. Мы подведем самые главные финансовые аферы в мировом бизнесе.

5 место - Король "мусорных" акций Майкл Милкен.


Майкл создал торговлю на бирже "мусорными" облигациями, доход от которых направлял за выкуп гигантов бизнеса. В его работе так же был целый отдел, который занимался разработкой "реальности" акций, а так же рекламацией. Этот отдел помог акциям становится узнаваемыми и ликвидными. Открыв фиктивных трейдеров, проводили постоянные операции между этими компаниями. В минусе же оказывались только инвесторы, банки и фонды страхования вкладов.

В 1990 году попал в суд и признан виновным в махинациях. Отсидев 2 года из 10 присужденных вышел на свободу.

4 место - В его руках медь превращалась в золото - Ясуо Хаманака.


Ясуо для начала искусственно поднял цены на медь. При этом выкупив 2 миллиона тонн меди. После нехватки меди на рынке он планировал продать по завышенной цене, однако жадность не знает границ. И после выхода на рынок меди канадского трейдера, который сбил цену на 30 процентов фирма Ясуо потеряла 2,6 миллиарда долларов, а позднее он был осужден за мошенничество на 8 лет.

3 место - Herbalife потерли свою цену после действий Билл Экман


Билл привселюдно объявил войну Herbalife, и создал множество мелких компаний, которые пытались вывести акции ХербаЛайф на снижение. Экману не нравилось, что компания строиться по принципу пирамиды, и средства идут не на продажи а на расширения офисов. Так же ему не нравились искусственные добавки и мнение о том, что эта компания грабит бедных людей. После выступления акции Herbalife снизились на 33 %. После чего другой миллиардер публично заявил о качественном уровне компании и выкупил долю до 35 % акций.

2 место - Два брата Хант - Короли Серебра


Два брата выкупив практически 15 % всего мирового запаса серебра стали монополистами на рынке. Начав скупать серебро в начале 80 годов прошлого века всего по цене чуть менее 3 долларов за унцию, их спекуляции привели к росту цены до 6,7 долларов уже за 60 дней. В их запасах находилось 5 тыс тонн серебра, а далее начали скупать фьючерсы по серебру. Через лет цена выроста до 52,5 долларов за унцию. Однако биржа обыграла махинаторов их же монетой, увеличив требования залоговой стоимости фьючерсов на бирже Comex. По скольку все деньги были в серебре, пришлось продавать, что привело к падению цены до 10 долларов. Так два брата стали банкротами.

1 место - Разорил банк Англии выкупив валюту Джорд Сорос


В 35 лет назад финансист Джордж в течении нескольких лет скупал национальную валюту Англии небольшими суммами. Собрав сумму в 5 миллиардов фунтов он купил 15 миллионов дойчмарок , через подставной фонд. Цена фунта в течении суток обвалилась, а Сорос заработал на сделке по неофициальный данным полтора миллиарда долларов

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Метки
инвестиции, мошенничество, облигации
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