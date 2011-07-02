Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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"Интех" - intech.tm - Инновационные технологии от создателей MVK

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
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Старый Сегодня, 18:37
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 61
Благодарностей: 7
УГ: 2
КП: 0.000
"Интех" - intech.tm - Инновационные технологии от создателей MVK
Я не админ проекта и не имею к ним отношения, информацию получил по рекомендации, выкладываю для ознакомления, а не как призыв к действию.

- Сайт проекта
- Обзор проекта


Цитата:
Дамы и господа, уважаемые участники. Рады сообщить о запуске проекта: инновационных технологий «ИНТЕХ» «INTECH». К запуску проекта мы готовились долго, собирая вокруг себя специалистов разных областей и накапливая научную базу.

На данном этапе можно выделить три главных вектора развития «ИНТЕХ», а именно:
- Топливо и энергетика
- Фармацевтика
- «КНП» комплекс научных проектов, разнонаправленные проекты в сферах науки и жизни
Официальная регистрация компании в Болгарии



Цитата:
Наша площадка будет располагаться в Республике Болгария. В будущем предполагается развитие продуктов фонда по Европе. Проект ИНТЕХ входит в категорию долгосрочного инвестирования и предполагает развитие в течении 10 лет. Так же проект предполагает инвестирования добровольных средств от будущих участников проекта, с последующим получением дохода после получения первой прибыли проекта ИНТЕХ. В свою очередь проект ИНТЕХ обязан описывать свою работу через СМИ о этапах и успехах работы над проектами. Для удобства инвестирования созданы пакеты вкладов «пай» с разным номиналом (300 евро, 600 евро, 1300 евро), количество паев ограниченно в зависимости от номинала. 30% доходов распределяется по номиналам паев, остальная часть распределяется на затратную часть проектов и на развитие самого ИНТЕХа. 30% вклады и распределение паев для участников Процентное соотношение 15% 30% 55% Стоимость пая 300 евро 600 евро 1300 евро Количество паев 2000 паев 2000 паев 1300 паев Администрация проекта ИНТЕХ в праве использовать средства во благо развития фонда и его проектов. Так как проект является крупным и всесторонним присутствуют определенные риски, поэтому мы не принуждаем делать вклады, вся информация несет в себе ознакомительный характер, дабы участник мог грамотно распоряжаться своими средствами и временем. .
Создатель - админ известного проекта "Миллионеры в Кедах", от его непосредственной команды я и получил информацию об этой компании.

Компания привлекает инвестиции в виде паёв с последующей выплатой по ним дивидендов. Первые выплаты обещают уже этой осенью.

Стоимость пая

Для удобства инвестирования созданы пакеты вкладов «пай» с разным номиналом (300 евро, 600 евро, 1300 евро), количество паев ограниченно в зависимости от номинала. 30% доходов распределяется по номиналам паев, остальная часть распределяется на затратную часть проектов фонда и на развитие самого фонда.

В проекте есть рефсистема 10% - 3% - 1%



Выкладываю в первую очередь для обсуждения, т.к. сам заинтересовался, но пока есть некоторые сомнения, которые изложены в моём обзоре. Хотел найти на форуме обсуждение этой компании, но понял, что его пока нет, потому создал тему о ней.
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Последний раз редактировалось FamInvest; Сегодня в 18:42.
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