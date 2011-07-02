"Интех" - intech.tm - Инновационные технологии от создателей MVK

Я не админ проекта и не имею к ним отношения, информацию получил по рекомендации, выкладываю для ознакомления, а не как призыв к действию.
- Сайт проекта
- Обзор проекта
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Дамы и господа, уважаемые участники. Рады сообщить о запуске проекта: инновационных технологий «ИНТЕХ» «INTECH». К запуску проекта мы готовились долго, собирая вокруг себя специалистов разных областей и накапливая научную базу.
На данном этапе можно выделить три главных вектора развития «ИНТЕХ», а именно:
- Топливо и энергетика
- Фармацевтика
- «КНП» комплекс научных проектов, разнонаправленные проекты в сферах науки и жизни
Официальная регистрация компании в Болгарии
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Наша площадка будет располагаться в Республике Болгария. В будущем предполагается развитие продуктов фонда по Европе. Проект ИНТЕХ входит в категорию долгосрочного инвестирования и предполагает развитие в течении 10 лет. Так же проект предполагает инвестирования добровольных средств от будущих участников проекта, с последующим получением дохода после получения первой прибыли проекта ИНТЕХ. В свою очередь проект ИНТЕХ обязан описывать свою работу через СМИ о этапах и успехах работы над проектами. Для удобства инвестирования созданы пакеты вкладов «пай» с разным номиналом (300 евро, 600 евро, 1300 евро), количество паев ограниченно в зависимости от номинала. 30% доходов распределяется по номиналам паев, остальная часть распределяется на затратную часть проектов и на развитие самого ИНТЕХа. 30% вклады и распределение паев для участников Процентное соотношение 15% 30% 55% Стоимость пая 300 евро 600 евро 1300 евро Количество паев 2000 паев 2000 паев 1300 паев Администрация проекта ИНТЕХ в праве использовать средства во благо развития фонда и его проектов. Так как проект является крупным и всесторонним присутствуют определенные риски, поэтому мы не принуждаем делать вклады, вся информация несет в себе ознакомительный характер, дабы участник мог грамотно распоряжаться своими средствами и временем. .
Создатель - админ известного проекта "Миллионеры в Кедах
", от его непосредственной команды я и получил информацию об этой компании.
Компания привлекает инвестиции в виде паёв с последующей выплатой по ним дивидендов. Первые выплаты обещают уже этой осенью.
Стоимость пая
Для удобства инвестирования созданы пакеты вкладов «пай» с разным номиналом (300 евро, 600 евро, 1300 евро), количество паев ограниченно в зависимости от номинала. 30% доходов распределяется по номиналам паев, остальная часть распределяется на затратную часть проектов фонда и на развитие самого фонда.
В проекте есть рефсистема 10% - 3% - 1%
Выкладываю в первую очередь для обсуждения, т.к. сам заинтересовался, но пока есть некоторые сомнения, которые изложены в моём обзоре. Хотел найти на форуме обсуждение этой компании, но понял, что его пока нет, потому создал тему о ней.