Минфин хочет обложить налогом все доходы граждан по депозитам

Цитата: "Мы считаем, что в этом направлении надо идти, потому что не очень понятно, почему такой вид дохода не облагаем вовсе. Я не могу найти рациональных объяснений. Я считаю, что даже если мы не будем ставить этот вопрос, то он все равно будет ставиться в политическом плане", -



Трунин указывает, что нынешнее льготное налогообложение работает в интересах обеспеченных граждан: "Почему зарплаты, которые выплачиваются, любые зарплаты, даже ниже средних - 20 тысяч рублей в месяц, 15, 10, - с них удерживается налог на доходы физических лиц, а если человек получает миллион в год процентов, например (такие вклады есть, есть и больше), то он не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов… И если он имеет возможность держать такие суммы на депозитах, значит, это еще и какие-то сбережения". (Цитата по РИА "Новости".)



По его словам, Минфин пока это не предлагает официально, но, возможно, такие предложения возникнут в ходе налоговой реформы.



В настоящее время, согласно законодательству, облагаются налогом доходы физлиц, полученные по рублевым депозитам, если процентная ставка банка на 5 процентных пунктов превышает ставку рефинансирования ЦБ РФ. НДФЛ облагает доход, полученный от разницы между ставкой по депозиту и ставкой ЦБ плюс 5%. По вкладам в иностранной валюте это положение действует при превышении ставки по депозиту 9% годовых.



BFM напоминает, что Минфин и ранее выступал с такой позицией - по мнению министерства, это позволит выровнять условия налогообложения доходов по облигациям, которые облагаются НДФЛ по ставке 13%, и по банковским вкладам.



Минфин против уплаты страховых взносов работниками



Минфин РФ считает нереализуемой идею о перекладывании с работодателя на работника обязанности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, заявил также замминистра финансов Трунин.



Цитата: "Я не думаю, что это реализуемо. Потому что это будет означать де факто повышение налогов для населения", -



Ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды сейчас составляет 30% от фонда оплаты труда. Взносы уплачивает работодатель.



Страховые взносы за неработающее население платят регионы. При этом ранее чиновники социального блока правительства предлагали ввести обязательный платеж для неработающего трудоспособного населения - так называемый налог на тунеядцев, чтобы компенсировать расходы на их обязательное медицинское страхование.



Источник Минфин объявил, что граждане должны платить налог на доходы (НДФЛ) с процентов по депозитам. Об этом заявил журналистам замглавы Минфина Илья Трунин.цитирует замминистра ТАСС.Трунин указывает, что нынешнее льготное налогообложение работает в интересах обеспеченных граждан: "Почему зарплаты, которые выплачиваются, любые зарплаты, даже ниже средних - 20 тысяч рублей в месяц, 15, 10, - с них удерживается налог на доходы физических лиц, а если человек получает миллион в год процентов, например (такие вклады есть, есть и больше), то он не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов… И если он имеет возможность держать такие суммы на депозитах, значит, это еще и какие-то сбережения". (Цитата по РИА "Новости".)По его словам, Минфин пока это не предлагает официально, но, возможно, такие предложения возникнут в ходе налоговой реформы.В настоящее время, согласно законодательству, облагаются налогом доходы физлиц, полученные по рублевым депозитам, если процентная ставка банка на 5 процентных пунктов превышает ставку рефинансирования ЦБ РФ. НДФЛ облагает доход, полученный от разницы между ставкой по депозиту и ставкой ЦБ плюс 5%. По вкладам в иностранной валюте это положение действует при превышении ставки по депозиту 9% годовых.BFM напоминает, что Минфин и ранее выступал с такой позицией - по мнению министерства, это позволит выровнять условия налогообложения доходов по облигациям, которые облагаются НДФЛ по ставке 13%, и по банковским вкладам.Минфин против уплаты страховых взносов работникамиМинфин РФ считает нереализуемой идею о перекладывании с работодателя на работника обязанности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, заявил также замминистра финансов Трунин.сказал он в кулуарах Красноярского экономического форума, передает РИА "Новости".Ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды сейчас составляет 30% от фонда оплаты труда. Взносы уплачивает работодатель.Страховые взносы за неработающее население платят регионы. При этом ранее чиновники социального блока правительства предлагали ввести обязательный платеж для неработающего трудоспособного населения - так называемый налог на тунеядцев, чтобы компенсировать расходы на их обязательное медицинское страхование.

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