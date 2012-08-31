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Минфин хочет обложить налогом все доходы граждан по депозитам

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Старый Сегодня, 17:30
#1
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Минфин хочет обложить налогом все доходы граждан по депозитам
Минфин объявил, что граждане должны платить налог на доходы (НДФЛ) с процентов по депозитам. Об этом заявил журналистам замглавы Минфина Илья Трунин.
Цитата:
"Мы считаем, что в этом направлении надо идти, потому что не очень понятно, почему такой вид дохода не облагаем вовсе. Я не могу найти рациональных объяснений. Я считаю, что даже если мы не будем ставить этот вопрос, то он все равно будет ставиться в политическом плане", -
цитирует замминистра ТАСС.

Трунин указывает, что нынешнее льготное налогообложение работает в интересах обеспеченных граждан: "Почему зарплаты, которые выплачиваются, любые зарплаты, даже ниже средних - 20 тысяч рублей в месяц, 15, 10, - с них удерживается налог на доходы физических лиц, а если человек получает миллион в год процентов, например (такие вклады есть, есть и больше), то он не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов… И если он имеет возможность держать такие суммы на депозитах, значит, это еще и какие-то сбережения". (Цитата по РИА "Новости".)

По его словам, Минфин пока это не предлагает официально, но, возможно, такие предложения возникнут в ходе налоговой реформы.

В настоящее время, согласно законодательству, облагаются налогом доходы физлиц, полученные по рублевым депозитам, если процентная ставка банка на 5 процентных пунктов превышает ставку рефинансирования ЦБ РФ. НДФЛ облагает доход, полученный от разницы между ставкой по депозиту и ставкой ЦБ плюс 5%. По вкладам в иностранной валюте это положение действует при превышении ставки по депозиту 9% годовых.

BFM напоминает, что Минфин и ранее выступал с такой позицией - по мнению министерства, это позволит выровнять условия налогообложения доходов по облигациям, которые облагаются НДФЛ по ставке 13%, и по банковским вкладам.

Минфин против уплаты страховых взносов работниками

Минфин РФ считает нереализуемой идею о перекладывании с работодателя на работника обязанности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, заявил также замминистра финансов Трунин.

Цитата:
"Я не думаю, что это реализуемо. Потому что это будет означать де факто повышение налогов для населения", -
сказал он в кулуарах Красноярского экономического форума, передает РИА "Новости".

Ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды сейчас составляет 30% от фонда оплаты труда. Взносы уплачивает работодатель.

Страховые взносы за неработающее население платят регионы. При этом ранее чиновники социального блока правительства предлагали ввести обязательный платеж для неработающего трудоспособного населения - так называемый налог на тунеядцев, чтобы компенсировать расходы на их обязательное медицинское страхование.
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Анна Чернобай на форуме  
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Valiok93 (Сегодня)
Старый Сегодня, 17:33
#2
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.08.2015
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Re: Минфин хочет обложить налогом все доходы граждан по депозитам
Если введут такой налог, люди не понесут деньги в банки. Депозиты нужны, чтобы спасти свои деньги от инфляции, доход есть, но не прибыль.
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Kondakoff на форуме  
Старый Сегодня, 17:36
#3
Мастер
 
Имя: Анна
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Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,952
Благодарностей: 709
УГ: 11
КП: 0.353
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Автор темы Re: Минфин хочет обложить налогом все доходы граждан по депозитам
Цитата:
Сообщение от Kondakoff Посмотреть сообщение
Если введут такой налог, люди не понесут деньги в банки. Депозиты нужны, чтобы спасти свои деньги от инфляции, доход есть, но не прибыль.
Вот именно, абсолютно согласна! И так копейки платят, а тут еще налог, совсем оборзели
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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 17:44
#4
Интересующийся
 
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Re: Минфин хочет обложить налогом все доходы граждан по депозитам
так нахрен эти банки, есть множество других инструментов которые намного эфективнее, а так только кормить дармоедов.
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SIARHEI BIALIASAU вне форума  
Старый Сегодня, 18:32
#5
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.08.2015
Сообщений: 334
Благодарностей: 69
УГ: 17
КП: 0.087
Re: Минфин хочет обложить налогом все доходы граждан по депозитам
Цитата:
Сообщение от SIARHEI BIALIASAU Посмотреть сообщение
так нахрен эти банки, есть множество других инструментов которые намного эфективнее, а так только кормить дармоедов.
Инструменты-то есть, тольки риски там во много раз выше.
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Разное по теме финансов: https://vk.com/moneyworking
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