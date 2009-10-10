Китайские инвесторы потратят 4,4 млрд долларов в НПЗ на Дальнем Востоке РФ

Китайская государственная компания XinChen Ind. & Com. Group Co. Ltd. намеревается инвестировать 26-30 млрд юаней в строительство НПЗ на территории Дальнего Востока Российской Федерации. Об этом заявил Чжай Юйцзя, который является топ-менеджером компании, во время переговоров с первым вице-губернатором Приморского края Василием Усольцевым.
У китайских инвесторов есть план по строительству завода по переработке нефтепродуктов на территории Лесозаводского городского округа. Китайский капитал уверен, что российские власти окажут посильную помощь в развитии такого нужного для экономики страны проекта.
В свою очередь, Василий Усольцев напомнил представителям китайского бизнеса, что такие крупные инвестиционные проекты нужно согласовывать на межправительственном уровне, и заверил китайских инвесторов в том, что если будет принято решение о строительстве крупного НПЗ, власти Дальнего Востока всемерно окажут поддержку новому инвестиционному проекту, в решении всех проблем.
Китайские инвесторы знают, в какие отрасли вкладывать деньги, чтобы инвестиции приносили прибыль. На территории Дальнего Востока России нет ни одного сколь-нибудь крупного нефтеперерабатывающего производства. Самый ближайший завод по переработке нефти находиться на территории Хабаровского края и принадлежит "Независимой нефтегазовой компании". Владельцем этого производства является Эдуард Худайнатов, который ранее занимал пост главы государственной нефтедобывающей корпорации ""Роснефть".
Китайская государственная компания XinChen Ind. & Com. Group занимается инвестированием в совместные проекты и строительство совместных производств во многих странах мира. Основные направления инвестиций компании - это гостиничный бизнес, консалтинговые услуги, производство по переработке природных ресурсов, стартапы по обмену технологий, строительный сектор, разработка технологий по добыче минеральных и энергоресурсов, создание лесоперерабатывающих производств, создание производств алкогольной продукции. Головной офис китайской корпорации находится в городе Харбин, провинция Хэйлунцзян.
Специально для mmgp.ru