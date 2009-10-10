Oziris Специалист

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Мобильные технологии добавляют 3,7% к ВВП России



Мобильные технологии прибавили 3,7 процента к ВВП России, по итогам прошлого года, такие данные были озвучены в рамках форума РИФ+КИБ 2017. Как заявляют аналитики, доля мобильных технологий в ВВП страны вырастет до 4,7 процента, к 2021 году.



Интернет-индустрия развивается в России активно, и вскоре назреет необходимость выделения отдельных трендов и направлений развития. Одним из самых крупных трендов, который стоит выделить уже сейчас - это растущая роль мобильных технологий, которые уже давно вышли за рамки привычных нам смартфонов. Как прогнозируют в исследовательском центре Boston Consulting Group, мобильные технологии привнесут в экономики развитых стран не менее 1,55 трлн долларов до конца 2017 года, что составит рост на 23 процента, по сравнению с 2016 годом.



Столь высокий рост экономики мобильных технологий обусловлен рядом причин. Во-первых, мобильные технологии экономически полезны. В среднем экономическая полезность мобильного устройства в семь раз превышает его продажную стоимость. Целевая аудитория услуг, которые предоставляются мобильными устройствами, не имеет каких-либо границ, ведь мобильные услуги можно предоставлять по всему миру неограниченному количеству лиц. Из-за доступности мобильных устройств, сейчас практически каждый пользователь в мире может получать цифровые услуги, а рынок продаж мобильных устройств только увеличивается.



Озвученные результаты исследования в рамках проводимого в России форума только подтверждают большой потенциал мобильных технологий для экономики России. Российский сектор мобильных технологий может войти в ТОП-80 стран мира, по доли вкладываемой в ВВП страны. Экономика мобильных технологий уже вышла на 11 позицию по размеру экономической активности в России, догнав, по этому показателю, сельскохозяйственный сектор.



Как и писалось выше, интернет-экономика прибавила 3,7 процента к ВВП государства, или 48,2 млрд долларов. Этот сегмент продолжит свой рост в среднем на 10,7 процента в год, на протяжении ближайших пяти лет. При этом доля российской интернет-экономики в мире постоянно растёт, с 1,6 процента в 2013 году, до 2,4 процента в 2015 году. В следующие пять лет отрасль создаст дополнительно до 0,49 млн рабочих мест.



Хорошо окупаются в России и инвестиции в развитие IT-инфраструктуры. По данным исследовательских центров, трафик мобильного интернета в России дешевле, чем в США, в 10 раз, в три раза дешевле, чем в Германии и в 2 раза дешевле, чем в ЮАР.



Граждане России активно покупают недорогие мобильные устройства, тем самым поддерживая высокий темп роста в секторе, за счёт освоения новых услуг. Россия занимает пятое место, по количеству скачиваемых приложений, что заставляет компании-разработчиков трудиться эффективнее.



Специально для mmgp.ru Мобильные технологии прибавили 3,7 процента к ВВП России, по итогам прошлого года, такие данные были озвучены в рамках форума РИФ+КИБ 2017. Как заявляют аналитики, доля мобильных технологий в ВВП страны вырастет до 4,7 процента, к 2021 году.Интернет-индустрия развивается в России активно, и вскоре назреет необходимость выделения отдельных трендов и направлений развития. Одним из самых крупных трендов, который стоит выделить уже сейчас - это растущая роль мобильных технологий, которые уже давно вышли за рамки привычных нам смартфонов. Как прогнозируют в исследовательском центре Boston Consulting Group, мобильные технологии привнесут в экономики развитых стран не менее 1,55 трлн долларов до конца 2017 года, что составит рост на 23 процента, по сравнению с 2016 годом.Столь высокий рост экономики мобильных технологий обусловлен рядом причин. Во-первых, мобильные технологии экономически полезны. В среднем экономическая полезность мобильного устройства в семь раз превышает его продажную стоимость. Целевая аудитория услуг, которые предоставляются мобильными устройствами, не имеет каких-либо границ, ведь мобильные услуги можно предоставлять по всему миру неограниченному количеству лиц. Из-за доступности мобильных устройств, сейчас практически каждый пользователь в мире может получать цифровые услуги, а рынок продаж мобильных устройств только увеличивается.Озвученные результаты исследования в рамках проводимого в России форума только подтверждают большой потенциал мобильных технологий для экономики России. Российский сектор мобильных технологий может войти в ТОП-80 стран мира, по доли вкладываемой в ВВП страны. Экономика мобильных технологий уже вышла на 11 позицию по размеру экономической активности в России, догнав, по этому показателю, сельскохозяйственный сектор.Как и писалось выше, интернет-экономика прибавила 3,7 процента к ВВП государства, или 48,2 млрд долларов. Этот сегмент продолжит свой рост в среднем на 10,7 процента в год, на протяжении ближайших пяти лет. При этом доля российской интернет-экономики в мире постоянно растёт, с 1,6 процента в 2013 году, до 2,4 процента в 2015 году. В следующие пять лет отрасль создаст дополнительно до 0,49 млн рабочих мест.Хорошо окупаются в России и инвестиции в развитие IT-инфраструктуры. По данным исследовательских центров, трафик мобильного интернета в России дешевле, чем в США, в 10 раз, в три раза дешевле, чем в Германии и в 2 раза дешевле, чем в ЮАР.Граждане России активно покупают недорогие мобильные устройства, тем самым поддерживая высокий темп роста в секторе, за счёт освоения новых услуг. Россия занимает пятое место, по количеству скачиваемых приложений, что заставляет компании-разработчиков трудиться эффективнее.

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