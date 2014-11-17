Коннектикутский университет запускает свой фонд на $1.5 миллиона

Коннектикутский университет в сотрудничестве с Connecticut Innovations и Webster Bank учредил фонд в размере 1,5 миллиона долларов для оказания финансовой поддержки на ранней стадии новым бизнес-стартапам, связанных с университетом. Сам университет основан еще в 1881 году и в настоящее время в нем обучаются более 30 000 студентов.
Под руководством оценочного совета Коннектикутского университета, управляющих фондами и инвестиционного комитета, состоящего из представителей университета, Connecticut Innovations и Webster Bank, инновационный фонд Коннектикутского университета предоставляет инвестиции в размере до 100 000 долларов компаниям, основанным студентами, преподавателями и выпускниками университета и работающим в пределах штата в сфере исследований, передовых технологий или инноваций, в той или иной мере разработанными и связанными с Коннектикутским университетом.
Фонд уже поддержал три биотехнологических стартапа:
- Torigen Pharmaceuticals Inc.
(стартап, появившийся благодаря программе инкубации технологий Коннектикутского университета и занимающийся предоставлением ветеринарных решений по лечению рака для домашних животных, используя существующие опухолевые клетки животных для борьбы с этим заболеванием);
- Bioarray Genetics Inc.
(компания в сфере молекулярной диагностики, работающая над изменением способа оценки и лечения больных раком с помощью тестов, которые прогнозируют реакцию пациента на лечение рака. Bioarray также появилась благодаря программе инкубации технологий Коннектикутского университета и размещается в университетской больнице в Фармингтоне);
- Shoreline Biome LLC
(компания, ориентированная на понимание того, как человеческий микробиом функционирует на общем фоне здоровья и болезней человека. Своим появлением компания обязана той же программе).
Следующий крайний срок подачи заявок - 14 июля 2017 года. Фирмам, заинтересованным в получении дополнительной информации о фонде, следует зайти на сайт innovationfund.uconn.edu для получения более детальной информации.
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Специально для mmgp.ru