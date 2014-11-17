Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,750 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Коннектикутский университет запускает свой фонд на $1.5 миллиона

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:26
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,321
Благодарностей: 655
УГ: 4
КП: 0.105
подарки
Коннектикутский университет запускает свой фонд на $1.5 миллиона

Коннектикутский университет в сотрудничестве с Connecticut Innovations и Webster Bank учредил фонд в размере 1,5 миллиона долларов для оказания финансовой поддержки на ранней стадии новым бизнес-стартапам, связанных с университетом. Сам университет основан еще в 1881 году и в настоящее время в нем обучаются более 30 000 студентов.

Под руководством оценочного совета Коннектикутского университета, управляющих фондами и инвестиционного комитета, состоящего из представителей университета, Connecticut Innovations и Webster Bank, инновационный фонд Коннектикутского университета предоставляет инвестиции в размере до 100 000 долларов компаниям, основанным студентами, преподавателями и выпускниками университета и работающим в пределах штата в сфере исследований, передовых технологий или инноваций, в той или иной мере разработанными и связанными с Коннектикутским университетом.

Фонд уже поддержал три биотехнологических стартапа:

- Torigen Pharmaceuticals Inc. (стартап, появившийся благодаря программе инкубации технологий Коннектикутского университета и занимающийся предоставлением ветеринарных решений по лечению рака для домашних животных, используя существующие опухолевые клетки животных для борьбы с этим заболеванием);

- Bioarray Genetics Inc. (компания в сфере молекулярной диагностики, работающая над изменением способа оценки и лечения больных раком с помощью тестов, которые прогнозируют реакцию пациента на лечение рака. Bioarray также появилась благодаря программе инкубации технологий Коннектикутского университета и размещается в университетской больнице в Фармингтоне);

- Shoreline Biome LLC (компания, ориентированная на понимание того, как человеческий микробиом функционирует на общем фоне здоровья и болезней человека. Своим появлением компания обязана той же программе).

Следующий крайний срок подачи заявок - 14 июля 2017 года. Фирмам, заинтересованным в получении дополнительной информации о фонде, следует зайти на сайт innovationfund.uconn.edu для получения более детальной информации.

Уникальность

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Наиболее простой и безопасный способ купить Bitcoin!

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Международный венчурный фонд 83North создал свой четвертый фонд объемом $ 250 млн Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.04.2017 13:28
Венчурный фонд Lux Capital закрыл свой 5-й фонд на $400 млн. Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 3 01.03.2017 17:00
Рэпер Jay Z запускает свой собственный венчурный фонд Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.02.2017 00:46
В 20 лет бросил университет и привлек $5 млн в собственный хедж-фонд Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 132 09.01.2017 13:05
Amazon запускает свой видеохостинг Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 21 22.11.2016 11:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар LanO
Bloomberg оценило последствия диверсии в Крыму для российской экономики
От LanO в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
cash-fast.pro - cash-fast
От Марина Токмачева в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Тимон
В Госдуму внесен законопроект о раздаче санкционных продуктов бедным
От Тимон в разделе «Политика и экономика»
Аватар Honestt
Unorex Trade Ltd - Unorex.biz
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Procter&Gamble повышает цены на 30-50%
От Wind of freedom в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Путин: Травматический эффект от Brexit еще долго будет ощущаться
От TRMoney в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
408,750
Тем
465,983
Сообщений
11,501,563

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube