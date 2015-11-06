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ForFix 5535842(Instaforex)
1) название ПАММ-счета:
ПАММ-счет ForFix 5535842(Instaforex);
2) дата создания ПАММ-счета:
01.03.2017г.;
3) валюта ПАММ-счета:
USD;
4) краткая информация об управляющем:
Трейдер, 49 лет, опыт торговли на рынке форекс с сентября 2015 года;
5) капитал управляющего:
303$;
6) оферта ПАММ-счета:
от 30 до 50% (в зависимости от суммы инвестирования) прибыли управляющему, минимальная сумма инвестиций 100$, торговый интервал 30 дней;
7) описание стратегии, которая используется на ПАММ счете:
работа ведется по Торговой Системе «От УРОВНЕЙ». Отложенными ордерами.;
8) описание мани-менеджмента:
работа ведется с минимальным риском, возможна рабочая плавающая просадка до 20%, загрузка депозита до 50%, долгосрочная работа на дневных графиках, внутри дня работа на трендах;
9) контактная информация управляющего:
почта: kadam-padam (собака) yandex.ru;
скайп: kadam-padam;
10) ПАММ-счетов до этого на Instaforex не открывалось.