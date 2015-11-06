Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ForFix 5535842(Instaforex)

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Старый Сегодня, 17:19
#1
Интересующийся
 
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.11.2015
Сообщений: 21
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
ForFix 5535842(Instaforex)
1) название ПАММ-счета:
ПАММ-счет ForFix 5535842(Instaforex);

2) дата создания ПАММ-счета:
01.03.2017г.;

3) валюта ПАММ-счета:
USD;

4) краткая информация об управляющем:
Трейдер, 49 лет, опыт торговли на рынке форекс с сентября 2015 года;

5) капитал управляющего:
303$;

6) оферта ПАММ-счета:
от 30 до 50% (в зависимости от суммы инвестирования) прибыли управляющему, минимальная сумма инвестиций 100$, торговый интервал 30 дней;

7) описание стратегии, которая используется на ПАММ счете:
работа ведется по Торговой Системе «От УРОВНЕЙ». Отложенными ордерами.;

8) описание мани-менеджмента:
работа ведется с минимальным риском, возможна рабочая плавающая просадка до 20%, загрузка депозита до 50%, долгосрочная работа на дневных графиках, внутри дня работа на трендах;

9) контактная информация управляющего:
почта: kadam-padam (собака) yandex.ru;
скайп: kadam-padam;

10) ПАММ-счетов до этого на Instaforex не открывалось.
__________________
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strateg365 вне форума  
Старый Сегодня, 18:25
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 22.04.2017
Сообщений: 19
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ForFix 5535842(Instaforex)
Ссылку на мониторинг счета предоставьте. По-моему при оформлении поста надо ссылку давать, а не просто название или номер. Если не ошибаюсь.
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Xenka на форуме  
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