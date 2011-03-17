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Минфин предложил ввести налоги с вкладов граждан
Взимать НДФЛ с банковских вкладов граждан предложил замминистра финансов РФ Илья Трунин на Красноярском экономическом форуме.
Он отметил, что считает неправильным отсутствие налогов для такого вида доходов. "Почему зарплаты, которые выплачиваются, любые зарплаты, даже ниже средних, 20 тысяч рублей в месяц, 15, 10, - с них удерживается налог на доходы физических лиц ", - сказал Трунин. Замминистра отметил, что даже если человек получает миллионы рублей в виде процентов по вкладу, он не платит с них налоги.
Ввести налог на депозиты Минфин предлагал и ранее. В министерстве тогда это поясняли необходимостью уровнять налоги по облигациям, которые составляют 13%, с налогами по депозитам.
Замглавы Минфина Алексей Моисеев осенью 2016 года говорил, что в министерстве прорабатывают введение налога с депозитов, так как даже с вкладов в миллиарды рублей налоги не платятся, говорит он. Замминистра назвал такую ситуацию исключительной для мировой практики. Однако было решено, что введение налогообложения вкладов приведет к оттоку средств из страны.
Согласно 214.2 Налогового кодекса подоходным налогом облагаются проценты по рублевым вкладам, если процентная ставка по вкладу превышает ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на 5 процентных пунктов. Для валютных вкладов налогообложение установлено, если процент по вкладу превышает 9% годовых.