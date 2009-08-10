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Украинские коммерческие банки не выдают кредиты украинцам по новым паспортам

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Украинские коммерческие банки не выдают кредиты украинцам по новым паспортам

Украинские банковские организации отказываются выдавать потребительские кредиты украинцам по новым пластиковым паспортам.

Украинские банковские организации отказываются выдавать потребительские кредиты украинцам по новым пластиковым паспортам об этом заявили в пресс-службе Минфина Украины.

Новые украинские паспорта представляют собой пластиковые идентификационные карты или проще говоря ID-карты (от англ. Identity Document) и являются официальным документом, удостоверяющий личность, то есть это полноценные паспорта граждан Украины.



Таким образом граждане Украины оформившие новый пластиковый украинский паспорт не имеют возможности воспользоваться финансовыми услугами украинских коммерческих банков, в том числе и оформить кредит.

Государственная миграционная служба, которая занимается выпуском новых пластиковых паспортов попросила Национальный Банк Украины хоть как-то повлиять на коммерческие банки страны.

В свою очередь главный банк страны разослал коммерческим банкам письмо в котором еще раз напомнил, что новые пластиковые паспорта аналогичны классическим паспортам. Это уже второе напоминание, которое делает НБУ финансовым организациям Украины.

По материалам: http://infocentrdnr.ru/2149-ukrainsk...-pasporta.html

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Метки
банки украины, банки украины отзывы, кредит, украинские банки, финансы
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