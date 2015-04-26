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Великобритания впервые прожила день без использования угля

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Великобритания впервые прожила день без использования угля
Пятницу 21 апреля в Великобритании назвали переломной для истории страны. Дело в том, что впервые с 1882 года этот день был прожит без использования угля для генерации электроэнергии.
Правительство Великобритании намерено к 2025 году закрыть последние электростанции, работающие на угле.
Половина из произведенной 21 апреля электроэнергии пришлась на газ, четверть на АЭС, а остальное произведено с помощью ветряных станций и станций, использующих биотопливо. Также часть электроэнергии была закуплена у других стран.
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