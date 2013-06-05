Какой перед вами блокчейн: готовый или в стадии разработки? Приветствую вас, мои дорогие читатели!

Только блокчейн платформа успела показаться в финансовом секторе рынка, как ее тут же стали досконально изучать. Осознав, насколько большие перспективы может принести новоявленная технология, многие стартаповцы стали разрабатывать частные блокчейн-платформы. Часть из них давно уже доступна для широкого круга потребителей. Вторая же находится пока что в стадии разработки. Только разработчики тропятся появиться в финансовом секторе со своим продуктом, настраиваясь на получение солидного куска прибыли. И если одни предприниматели стараются современные блокчейн приложения с новым функциональным набором выпустить, чтобы потребители не один год ими успешно пользовались, то для других лишь важно одно – количество. Ясное дело, во втором случае потребитель получает не полноценный сервис. В момент его эксплуатации возникает масса проблем. И никто не догадывается о том, что стоит всего лишь сменить полусырой блокчейн проект на полностью готовый и предварительно протестированный сервис, как всякие затруднения исчезнут в один момент. Как же разобраться в этом вопросе? Как узнать, какой продукт появился на рынке? Об этом сейчас и поговорим.





Каким требованиям должна соответствовать блокчейн-платформа?



Разобраться в правильной функциональности продукта поможет определение блокчейна. Четко распланированный реестр представляет собой единую систему, позволяющую объединенным пользователям без предварительного знакомства друг с другом приходить к общему согласию и заключать сделки без свидетельского подтверждения. Для этого им достаточно собраться в одном месте. Именно этим местом и является блокчейн-платформа. Это как базовые плиты конструктора Лего позволяет собрать в единую фигуру мелкие детали конструктора. Вот только не все программисты создают качественные плиты. И собрать на них фигуру достаточно проблематично или неудобно.



Так как применение блокчейна не ограничивается исключительно одним направлением, то в качестве примера, каким требованиям должна соответствовать блокчейн-платформа, возьму комплекс отслеживания прав собственности на ценные бумаги корпорации. В этом случае система должна отображать два столбика на каждой строчке базы данных реестра: ник/имя владельца ценных бумаг и количество купленных им акций.



Если стартап запущен в готовом виде, а не в стадии разработки, то сможет защитить внесенную информацию в одноранговую базу при помощи 6-ти ключевых моментов:



• Тишина: полное игнорирование запросов со стороны чужих пользователей;

• Фальсификация: изменение внесенного числа акций без ведома владельца ценного пакета;

• Отмена транзакций: отмена третьим лицом ранее оформленных переводов;

• Подделка данных: самовольный перевод любого количества ценных бумаг без одобрения владельца;

• Отсутствие автоматики: получение разных ответов на идентичные вопросы, заданные многими пользователями;

• Соблюдение прав клиента: отказ перевода акций другим пользователям без личного подтверждения владельца.



Когда хотя бы один из перечислены пунктов срабатывает в противоположную сторону, акционерам следует сразу же, без всякого промедления покинуть эту блокчейн платформу, и полностью ликвидировать все скачанные программы с этого сервиса. Поискав в сети новый реестр, заслуживающий высокого уровня доверия, внести свою информацию уже на его площадку, и только с ее помощью руководить дальнейшим процессом.



В завершение



Сервис некоторых блокчейн проектов позволяет клиентам коллективно принимать решения и оформлять транзакции без согласия владельца акций. Хотя этот стартап к полусырым не относится, его система может преподнести ряд неприятных сюрпризов, когда в коллектив попадет хакер или просто недобросовестный пользователь. Как по мне, то лучше избегать коллективного соглашения, когда речь идет о крупных депозитах. Но я могу ошибаться. А что вы думаете по этому поводу?





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Толькоуспела показаться в финансовом секторе рынка, как ее тут же стали досконально изучать. Осознав, насколько большие перспективы может принести новоявленная технология, многие стартаповцы стали разрабатывать частные. Часть из них давно уже доступна для широкого круга потребителей. Вторая же находится пока что в стадии разработки. Только разработчики тропятся появиться в финансовом секторе со своим продуктом, настраиваясь на получение солидного куска прибыли. И если одни предприниматели стараются современныес новым функциональным набором выпустить, чтобы потребители не один год ими успешно пользовались, то для других лишь важно одно – количество. Ясное дело, во втором случае потребитель получает не полноценный сервис. В момент его эксплуатации возникает масса проблем. И никто не догадывается о том, что стоит всего лишь сменить полусыройна полностью готовый и предварительно протестированный сервис, как всякие затруднения исчезнут в один момент. Как же разобраться в этом вопросе? Как узнать, какой продукт появился на рынке? Об этом сейчас и поговорим.Разобраться в правильной функциональности продукта поможет определение блокчейна. Четко распланированный реестр представляет собой единую систему, позволяющую объединенным пользователям без предварительного знакомства друг с другом приходить к общему согласию и заключать сделки без свидетельского подтверждения. Для этого им достаточно собраться в одном месте. Именно этим местом и является. Это как базовые плиты конструктора Лего позволяет собрать в единую фигуру мелкие детали конструктора. Вот только не все программисты создают качественные плиты. И собрать на них фигуру достаточно проблематично или неудобно.Так какне ограничивается исключительно одним направлением, то в качестве примера, каким требованиям должна соответствовать, возьму комплекс отслеживания прав собственности на ценные бумаги корпорации. В этом случае система должна отображать два столбика на каждой строчке базы данных реестра: ник/имя владельца ценных бумаг и количество купленных им акций.Если стартап запущен в готовом виде, а не в стадии разработки, то сможет защитить внесенную информацию в одноранговую базу при помощи 6-ти ключевых моментов:• Тишина: полное игнорирование запросов со стороны чужих пользователей;• Фальсификация: изменение внесенного числа акций без ведома владельца ценного пакета;• Отмена транзакций: отмена третьим лицом ранее оформленных переводов;• Подделка данных: самовольный перевод любого количества ценных бумаг без одобрения владельца;• Отсутствие автоматики: получение разных ответов на идентичные вопросы, заданные многими пользователями;• Соблюдение прав клиента: отказ перевода акций другим пользователям без личного подтверждения владельца.Когда хотя бы один из перечислены пунктов срабатывает в противоположную сторону, акционерам следует сразу же, без всякого промедления покинуть эту, и полностью ликвидировать все скачанные программы с этого сервиса. Поискав в сети новый реестр, заслуживающий высокого уровня доверия, внести свою информацию уже на его площадку, и только с ее помощью руководить дальнейшим процессом.Сервис некоторыхпозволяет клиентам коллективно принимать решения и оформлять транзакции без согласия владельца акций. Хотя этот стартап к полусырым не относится, его система может преподнести ряд неприятных сюрпризов, когда в коллектив попадет хакер или просто недобросовестный пользователь. Как по мне, то лучше избегать коллективного соглашения, когда речь идет о крупных депозитах. Но я могу ошибаться. А что вы думаете по этому поводу?------------------------

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