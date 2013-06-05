Какой перед вами блокчейн: готовый или в стадии разработки?

Приветствую вас, мои дорогие читатели!
Только блокчейн платформа
успела показаться в финансовом секторе рынка, как ее тут же стали досконально изучать. Осознав, насколько большие перспективы может принести новоявленная технология, многие стартаповцы стали разрабатывать частные блокчейн-платформы
. Часть из них давно уже доступна для широкого круга потребителей. Вторая же находится пока что в стадии разработки. Только разработчики тропятся появиться в финансовом секторе со своим продуктом, настраиваясь на получение солидного куска прибыли. И если одни предприниматели стараются современные блокчейн приложения
с новым функциональным набором выпустить, чтобы потребители не один год ими успешно пользовались, то для других лишь важно одно – количество. Ясное дело, во втором случае потребитель получает не полноценный сервис. В момент его эксплуатации возникает масса проблем. И никто не догадывается о том, что стоит всего лишь сменить полусырой блокчейн проект
на полностью готовый и предварительно протестированный сервис, как всякие затруднения исчезнут в один момент. Как же разобраться в этом вопросе? Как узнать, какой продукт появился на рынке? Об этом сейчас и поговорим.
Каким требованиям должна соответствовать блокчейн-платформа?
Разобраться в правильной функциональности продукта поможет определение блокчейна. Четко распланированный реестр представляет собой единую систему, позволяющую объединенным пользователям без предварительного знакомства друг с другом приходить к общему согласию и заключать сделки без свидетельского подтверждения. Для этого им достаточно собраться в одном месте. Именно этим местом и является блокчейн-платформа
. Это как базовые плиты конструктора Лего позволяет собрать в единую фигуру мелкие детали конструктора. Вот только не все программисты создают качественные плиты. И собрать на них фигуру достаточно проблематично или неудобно.
Так как применение блокчейна
не ограничивается исключительно одним направлением, то в качестве примера, каким требованиям должна соответствовать блокчейн-платформа
, возьму комплекс отслеживания прав собственности на ценные бумаги корпорации. В этом случае система должна отображать два столбика на каждой строчке базы данных реестра: ник/имя владельца ценных бумаг и количество купленных им акций.
Если стартап запущен в готовом виде, а не в стадии разработки, то сможет защитить внесенную информацию в одноранговую базу при помощи 6-ти ключевых моментов:
• Тишина: полное игнорирование запросов со стороны чужих пользователей;
• Фальсификация: изменение внесенного числа акций без ведома владельца ценного пакета;
• Отмена транзакций: отмена третьим лицом ранее оформленных переводов;
• Подделка данных: самовольный перевод любого количества ценных бумаг без одобрения владельца;
• Отсутствие автоматики: получение разных ответов на идентичные вопросы, заданные многими пользователями;
• Соблюдение прав клиента: отказ перевода акций другим пользователям без личного подтверждения владельца.
Когда хотя бы один из перечислены пунктов срабатывает в противоположную сторону, акционерам следует сразу же, без всякого промедления покинуть эту блокчейн платформу
, и полностью ликвидировать все скачанные программы с этого сервиса. Поискав в сети новый реестр, заслуживающий высокого уровня доверия, внести свою информацию уже на его площадку, и только с ее помощью руководить дальнейшим процессом.
В завершение
Сервис некоторых блокчейн проектов
позволяет клиентам коллективно принимать решения и оформлять транзакции без согласия владельца акций. Хотя этот стартап к полусырым не относится, его система может преподнести ряд неприятных сюрпризов, когда в коллектив попадет хакер или просто недобросовестный пользователь. Как по мне, то лучше избегать коллективного соглашения, когда речь идет о крупных депозитах. Но я могу ошибаться. А что вы думаете по этому поводу?
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Автор: Александра 81
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