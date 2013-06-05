Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,745 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Какой перед вами блокчейн: готовый или в стадии разработки?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Результаты опроса: Вам приходилось пользоваться полусырыми блокчейн-платформами?
Да, один раз попал на такую 0 0%
Ни разу такие не попадались 0 0%
Меня блокчейн не интересует 0 0%
Стабильно такие встречаю в сети 0 0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:35
#1
Блог NewHyip.com
Премиум
 
Аватар Александра 81
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 6,759
Благодарностей: 2,090
УГ: 4
КП: 0.270
подарки
Какой перед вами блокчейн: готовый или в стадии разработки?
Приветствую вас, мои дорогие читатели!

Только блокчейн платформа успела показаться в финансовом секторе рынка, как ее тут же стали досконально изучать. Осознав, насколько большие перспективы может принести новоявленная технология, многие стартаповцы стали разрабатывать частные блокчейн-платформы. Часть из них давно уже доступна для широкого круга потребителей. Вторая же находится пока что в стадии разработки. Только разработчики тропятся появиться в финансовом секторе со своим продуктом, настраиваясь на получение солидного куска прибыли. И если одни предприниматели стараются современные блокчейн приложения с новым функциональным набором выпустить, чтобы потребители не один год ими успешно пользовались, то для других лишь важно одно – количество. Ясное дело, во втором случае потребитель получает не полноценный сервис. В момент его эксплуатации возникает масса проблем. И никто не догадывается о том, что стоит всего лишь сменить полусырой блокчейн проект на полностью готовый и предварительно протестированный сервис, как всякие затруднения исчезнут в один момент. Как же разобраться в этом вопросе? Как узнать, какой продукт появился на рынке? Об этом сейчас и поговорим.


Каким требованиям должна соответствовать блокчейн-платформа?

Разобраться в правильной функциональности продукта поможет определение блокчейна. Четко распланированный реестр представляет собой единую систему, позволяющую объединенным пользователям без предварительного знакомства друг с другом приходить к общему согласию и заключать сделки без свидетельского подтверждения. Для этого им достаточно собраться в одном месте. Именно этим местом и является блокчейн-платформа. Это как базовые плиты конструктора Лего позволяет собрать в единую фигуру мелкие детали конструктора. Вот только не все программисты создают качественные плиты. И собрать на них фигуру достаточно проблематично или неудобно.

Так как применение блокчейна не ограничивается исключительно одним направлением, то в качестве примера, каким требованиям должна соответствовать блокчейн-платформа, возьму комплекс отслеживания прав собственности на ценные бумаги корпорации. В этом случае система должна отображать два столбика на каждой строчке базы данных реестра: ник/имя владельца ценных бумаг и количество купленных им акций.

Если стартап запущен в готовом виде, а не в стадии разработки, то сможет защитить внесенную информацию в одноранговую базу при помощи 6-ти ключевых моментов:

• Тишина: полное игнорирование запросов со стороны чужих пользователей;
• Фальсификация: изменение внесенного числа акций без ведома владельца ценного пакета;
• Отмена транзакций: отмена третьим лицом ранее оформленных переводов;
• Подделка данных: самовольный перевод любого количества ценных бумаг без одобрения владельца;
• Отсутствие автоматики: получение разных ответов на идентичные вопросы, заданные многими пользователями;
• Соблюдение прав клиента: отказ перевода акций другим пользователям без личного подтверждения владельца.

Когда хотя бы один из перечислены пунктов срабатывает в противоположную сторону, акционерам следует сразу же, без всякого промедления покинуть эту блокчейн платформу, и полностью ликвидировать все скачанные программы с этого сервиса. Поискав в сети новый реестр, заслуживающий высокого уровня доверия, внести свою информацию уже на его площадку, и только с ее помощью руководить дальнейшим процессом.

В завершение

Сервис некоторых блокчейн проектов позволяет клиентам коллективно принимать решения и оформлять транзакции без согласия владельца акций. Хотя этот стартап к полусырым не относится, его система может преподнести ряд неприятных сюрпризов, когда в коллектив попадет хакер или просто недобросовестный пользователь. Как по мне, то лучше избегать коллективного соглашения, когда речь идет о крупных депозитах. Но я могу ошибаться. А что вы думаете по этому поводу?


------------------------
Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Наиболее простой и безопасный способ купить Bitcoin!

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь
* Сдается в аренду!
Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге - e-invest.biz!
Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу!
Александра 81 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Microsoft Authenticator выходит из стадии беты bizneser Новости технологий и интернета 3 14.11.2016 10:35
В «Сколково» будет создан Центр разработки блокчейн-технологий seter Новости криптовалют 0 18.05.2016 07:48
Bitcoin: переход от стадии призрака к стадии разрушителя Alex077 Новости криптовалют 2 07.07.2014 18:49
Какой лимит перевода и приём какой суммы разрешен на QIWI? AsapMob Qiwi 18 25.06.2014 03:17
4 стадии понимания индикаторов – путь от новичка до профи Bestlive08 Forex: общий форум 23 05.06.2013 13:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
InvescoTrade - invescotrade.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Bolatson
cashcenter.info - cashcenter
От Bolatson в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Ищу замену карте Открытие-Вебмани
От glebko в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
Аватар HMass
Bestforgains - bestforgains.biz
От HMass в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Imperio
Lucky Island Co.Ltd. - luckyisland.info
От Imperio в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Hyip World
it-naos.com - it-naos
От Hyip World в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
408,745
Тем
465,956
Сообщений
11,501,221

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube