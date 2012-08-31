На App Store появился кошелек для NEM

В магазине приложений App Store появился кошелек для криптовалюты NEM (XEM).
В последнее время криптовалюта NEM демонстрирует устойчивый рост, что позволило ей занять 8-е место по объему капитализации:
За последние сутки криптовалюта выросла на 10%, а за последнюю неделю — на 35,72%). По объему рыночной капитализации NEM конкурирует с Monero и Ethereum Classic.
Объем предложения криптовалюты NEM фиксированный (9 млн токенов), дополнительной эмиссии не предусматривается. Торгуется криптовалюта преимущественно на бирже Poloniex.
Публичная сеть NEM запущена 31 марта 2015 года. Позже команда разработчиков NEM в партнерстве с компанией Tech Bureau, оператором японской криптобиржи ZAIF, разработала приватную сеть Mijin для осуществления банковских транзакций. Публичный блокчейн NEM и приватную цепь Mijin можно легко связать межсетевым протоколом.
Исследовательская группа NRI по заказу крупнейшего трастового банка Японии, SBI Sumishin Net Bank в течение трех месяцев проводила тестирование Mijin на 2,5 млн банковских счетах, осуществляя свыше 2 млн транзакций в день. Результаты подтвердили высокую надежность и устойчивость сети к ошибкам и внешним воздействиям.
По словам проект-менеджера NEM, Джефа МакДональда, ряд банков уже интегрирует Mijin в свои проекты, поскольку данное решение обеспечивает приватность и высокую скорость транзакций, а также соответствие политике KYC («знай своего клиента»).
В текущем году ожидается крупное обновление под названием Catapult, в ходе которого NEM перейдет с Java на C++. Новая версия приватной сети протестирована на устойчивую работу со скоростью до 3000 транзакций в секунду. Обновление произойдет сначала в приватном блокчейне Mijin, а затем в публичной цепи NEM.
Блокчейн NEM работает на основе концепции POI (proof-of-importance, «доказательство значимости»), модификации proof-of-stake. Однако, в отличие от PoS, в POI, помимо доказательства хранения некоторой суммы средств, учитывается также активность пользователя — количество осуществленных им транзакций. Получение награды за блок в сети NEM называется «харвестинг».
Ранее ForkLog сообщал о том, что японский гигант Hitachi планирует протестировать технологию блокчейн для оптимизации модели продаж. Платформа основана на приватном блокчейне Mijin, который используется уже более чем 300 компаниями из 15 стран, из самых различных сфер, включая онлайн-игры, логистику, электронные платежи и т. д.