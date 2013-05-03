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Куба и Марокко восстановили разорванные в 1980 году дипломатические отношения

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Куба и Марокко восстановили разорванные в 1980 году дипломатические отношения
Как передает Radio Havana, Куба и Марокко восстановили дипломатические отношения. Власти обеих стран исходили из взаимной воли развивать дружеские отношения и сотрудничество в различных сферах, говорится в сообщении. Церемонию подписания соглашения провели в Нью-Йорке в постоянном представительстве Кубы при ООН.
Дипломатические отношения между государствами были разорваны в 1980 году из-за поддержки Гаваной Народного фронта освобождения Западной Сахары.
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