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ПАММ-счёт Mihailo:11622 (PrivateFX)

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#1
Премиум
 
Аватар Profvest com
 
Имя: Тарас
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 6,199
Благодарностей: 104
УГ: 1
КП: 0.001
ПАММ-счёт Mihailo:11622 (PrivateFX)
ПАММ-счёт Mihailo:11622 (PrivateFX)

Номер ПАММ-счета 11622
Статус оферты Открыт
Дата открытия 16.04.2017 12:34:56
Торговый период 1 недели
Начальный капитал Управляющего, USD 500
Дата последнего ролловера 2017-04-22 10:16:22
Дата следующего ролловера 2017-04-29 10:00:00
Вознаграждение управляющего 0.4
Штраф за досрочный вывод 0.8
Возможность копировать сделки Нет
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 0
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 25
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 0
Ограничение убытков, % 0
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Нет
Условно-периодический ПАММ-счет 1
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Уровень отчетности 0
Максимальная просадка за последние сутки, % 0.0352
Описание торговой стратегии робот
Способ связи с управляющим форум



Доходность:

2016:


Инвестировать в ПАММ-счёт Mihailo:11622 (PrivateFX)
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:49
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