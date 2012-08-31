Русский хакер, продававший данные краденых карт за биткойны, приговорен к 27 г тюрьмы

Гражданини России Роман Селезнев, обвиняемый властями США в кибермошенничестве, приговорен к 27 годам заключения.
По данным обвинения, Селезнев «заработал как минимум $170 млн на краже более 2 млн номеров кредитных карт, продавая их на черном рынке».
Федеральный прокурор считает, что Селезнев является «одним из ведущих мировых поставщиков данных краденых банковских карт».
Селезнев обвинялся по 40 преступным эпизодам и по четырем статьям – кибермошенничество, умышленное причинение ущерба защищенному компьютеру, получение информации с защищенного компьютера, хранение более чем 15 неразрешенных приспособлений для доступа к защищенным компьютерным сетям, хищение персональной информации при отягчающих обстоятельствах.
По мнению минюста США, Селезнев, а также члены преступной группы, в которой он состоял с октября 2009 г. по февраль 2011 г., устанавливали вредоносное программное обеспечение на расчетно-кассовых терминалах в ресторанах в 11 штатах США. Эти программы считывали данные кредитных карт, которые участники группы позже продавали на сайтах даркнета, преимущественно за биткойны
Кроме того, Селезнев «создал сайт с инструкцией, как использовать номера карт, чтобы получить выгоду».
Селезнев полностью признал свою вину в 11-страничном письме, в котором он раскаивается в содеянном и заявляет о готовности в будущем использовать свои знания и опыт для предотвращения кибератак и борьбы с киберпреступностью. Также в письме мужчина привел некоторые подробности своей жизни, которые, по его словам, подтолкнули его к занятию хакерством и совершению преступлений. Сын депутата Госдумы от фракциии ЛДПР, Роман винит в своих злоключениях тяжелое детство в Росии, о чем он поведал в зале суда.