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Русский хакер, продававший данные краденых карт за биткойны, приговорен к 27 г тюрьмы

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Старый Сегодня, 15:06
#1
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Русский хакер, продававший данные краденых карт за биткойны, приговорен к 27 г тюрьмы
Гражданини России Роман Селезнев, обвиняемый властями США в кибермошенничестве, приговорен к 27 годам заключения.

По данным обвинения, Селезнев «заработал как минимум $170 млн на краже более 2 млн номеров кредитных карт, продавая их на черном рынке».

Федеральный прокурор считает, что Селезнев является «одним из ведущих мировых поставщиков данных краденых банковских карт».

Селезнев обвинялся по 40 преступным эпизодам и по четырем статьям – кибермошенничество, умышленное причинение ущерба защищенному компьютеру, получение информации с защищенного компьютера, хранение более чем 15 неразрешенных приспособлений для доступа к защищенным компьютерным сетям, хищение персональной информации при отягчающих обстоятельствах.

По мнению минюста США, Селезнев, а также члены преступной группы, в которой он состоял с октября 2009 г. по февраль 2011 г., устанавливали вредоносное программное обеспечение на расчетно-кассовых терминалах в ресторанах в 11 штатах США. Эти программы считывали данные кредитных карт, которые участники группы позже продавали на сайтах даркнета, преимущественно за биткойны

Кроме того, Селезнев «создал сайт с инструкцией, как использовать номера карт, чтобы получить выгоду».

Селезнев полностью признал свою вину в 11-страничном письме, в котором он раскаивается в содеянном и заявляет о готовности в будущем использовать свои знания и опыт для предотвращения кибератак и борьбы с киберпреступностью. Также в письме мужчина привел некоторые подробности своей жизни, которые, по его словам, подтолкнули его к занятию хакерством и совершению преступлений. Сын депутата Госдумы от фракциии ЛДПР, Роман винит в своих злоключениях тяжелое детство в Росии, о чем он поведал в зале суда.

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Анна Чернобай на форуме  
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BiziAlen (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:12
#2
Любитель
 
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Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,012
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Re: Русский хакер, продававший данные краденых карт за биткойны, приговорен к 27 г тю
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
Сын депутата Госдумы от фракциии ЛДПР, Роман винит в своих злоключениях тяжелое детство в Росии, о чем он поведал в зале суда.
Ну так тяжелое детство в России а ворует в США. Какой то не робингудовый робингуд
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