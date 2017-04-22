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ПАММ-счёт leonid1:11642 (PrivateFX)

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Старый Сегодня, 15:06
#1
Премиум
 
Аватар Profvest com
 
Имя: Тарас
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 6,199
Благодарностей: 104
УГ: 1
КП: 0.001
ПАММ-счёт leonid1:11642 (PrivateFX)
ПАММ-счёт leonid1:11642 (PrivateFX)


Статус оферты Открыт
Дата открытия 21.04.2017 13:18:05
Торговый период 2 недели
Начальный капитал Управляющего, USD 500
Дата последнего ролловера 2017-04-22 10:16:22
Дата следующего ролловера 2017-05-06 10:00:00
Вознаграждение управляющего 0.3
Штраф за досрочный вывод 0.7
Возможность копировать сделки Нет
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 0
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 100
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 0.02
Ограничение убытков, % 50
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Нет
Условно-периодический ПАММ-счет 1
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Уровень отчетности 0
Максимальная просадка за последние сутки, % 0
Описание торговой стратегии ручная индикаторная торговля
Способ связи с управляющим форум, мейл



Доходность:

2016:


Инвестировать в ПАММ-счёт leonid1:11642 (PrivateFX)
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