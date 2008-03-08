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В Испании стремительно растёт уровень детской бедности

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Старый Сегодня, 15:05
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
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В Испании стремительно растёт уровень детской бедности


Разрыв между "бумажной" экономикой и реальной продолжает расти, практически по всему миру. Для примера мы с вами сегодня рассмотрим Испанию, где фондовый рынок восстанавливается, рисковые премии по ценным бумагам стабилизируются, а количество детей за чертой бедности выросло на 9 процентов, в период с 2008 по 2014 годы. В годы так называемого восстановления. Теперь детей, находящихся за чертой бедности в Испании насчитывается 40 процентов, это отмечают исследователи EurActiv.

Теперь Испания занимает третье место среди стран Европейского Союза по показателям детской бедности.

Испанию смогли обойти лишь только Греция, и Румыния. По мере того, как наблюдался рост детской бедности в Испании, исследователи отметили резкий рост, на 56 процентов, семей, которые живут менее чем на 700 евро в месяц, или 8400 евро в год, и имеют 4 и более детей.



Испания так же умудрилась опуститься на третье место среди государств Европейского Союза по степени разрыва между уровнем социальной защиты молодёжи, и граждан, которые вышли на пенсию. Во время экономического кризиса, старейшие граждане Испании получали социальную защиту от государства в большем объёме, чем дети и молодёжь.

Как утверждает доклад испанского статистического агентства, объём инвестиций в сферу социальной защиты рухнул на 11,5 млрд евро, в период с 2009 по 2015 годы. Кстати говоря, детская бедность росла не только в Испании, которая боролась с кризисом. В период с 2008 по 2014 год рост детской бедности наблюдался во всех государствах с развитым типом экономики.

Но не только дети находятся на экстремальном уровне бедности, но и всё население Испании. Ситуация стремительно ухудшается так же тем, что в Испании наблюдается рост инфляции, который значительно превышает средние значения по всей Еврозоне.

Цены на товары народного потребления в Испании выросли на 3 процента в феврале, относительно аналогичного месяца прошлого года. Кстати говоря, ряд аналитиков, опрошенных изданием Bloomberg, прогнозировали рост инфляции в Испании в пределах 3,1 процента. В январе цены несколько снизились, на 0,3 процента, из-за снижения потребления электроэнергии по всей стране.

На фоне падения цен в период с 2013 по 2016 годы, когда Испания пыталась побороть своё самое глубокое падение в экономическом развитии, сейчас государство, которое имеет четвёртую по величине в ЕС экономику, столкнулось с неконтролируемым ростом инфляции, который превзошёл целевой показатель Центрального Банка Европы почти на два процента. Экономисты считают, что в Испании инфляция растёт из-за дорожающих энергоносителей, из-за аномальных условий погоды.

Министр энергетики Испании предупредил население о том, что нужно готовиться к подорожанию энергоносителей, указав на то, что среднемесячная квитанция за электроэнергию может вырасти на 100 евро, до конца года.

Специально для mmgp.ru
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Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 15:33
#2
Интересующийся
 
Имя: Евгений Иванов
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 35
Благодарностей: 10
УГ: 2
КП: 0.000
Re: В Испании стремительно растёт уровень детской бедности
Это все очень печально. Но не совсем понятно, как именно повлияло падение фондового рынка, на произошедшее. Падение зарплат? Рост цен? Проблемы с трудоустройством? Как можно сделать 4ро детей имея трудности?

P.S. 700 евро, не такие уж и маленькие деньги.
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therealinvest на форуме  
Старый Сегодня, 15:47
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,594
Благодарностей: 648
УГ: 5
КП: 0.147
подарки
Автор темы Re: В Испании стремительно растёт уровень детской бедности
Цитата:
Сообщение от therealinvest Посмотреть сообщение
Но не совсем понятно, как именно повлияло падение фондового рынка,
Про падение фондового рынка не понятно где вы прочитали.

Цитата:
Сообщение от therealinvest Посмотреть сообщение
Падение зарплат? Рост цен? Проблемы с трудоустройством? Как можно сделать 4ро детей имея трудности?
И падение зарплат, и рост цен, и рост безработицы, и в Испании до сих пор ещё живут с той же психологией, что и их предки. Католицизм там имеет глубокие корни.

Цитата:
Сообщение от therealinvest Посмотреть сообщение
700 евро, не такие уж и маленькие деньги.
700 евро на 6 человек семьи прямо совсем немаленькие, учитывая немалую стоимость коммуналки.
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