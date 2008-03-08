Drum13 Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.02.2013 Сообщений: 3,594 Благодарностей: 648 УГ: 5 КП: 0.147 подарки

В Испании стремительно растёт уровень детской бедности



Разрыв между "бумажной" экономикой и реальной продолжает расти, практически по всему миру. Для примера мы с вами сегодня рассмотрим Испанию, где фондовый рынок восстанавливается, рисковые премии по ценным бумагам стабилизируются, а количество детей за чертой бедности выросло на 9 процентов, в период с 2008 по 2014 годы. В годы так называемого восстановления. Теперь детей, находящихся за чертой бедности в Испании насчитывается 40 процентов, это отмечают исследователи EurActiv.



Теперь Испания занимает третье место среди стран Европейского Союза по показателям детской бедности.



Испанию смогли обойти лишь только Греция, и Румыния. По мере того, как наблюдался рост детской бедности в Испании, исследователи отметили резкий рост, на 56 процентов, семей, которые живут менее чем на 700 евро в месяц, или 8400 евро в год, и имеют 4 и более детей.







Испания так же умудрилась опуститься на третье место среди государств Европейского Союза по степени разрыва между уровнем социальной защиты молодёжи, и граждан, которые вышли на пенсию. Во время экономического кризиса, старейшие граждане Испании получали социальную защиту от государства в большем объёме, чем дети и молодёжь.



Как утверждает доклад испанского статистического агентства, объём инвестиций в сферу социальной защиты рухнул на 11,5 млрд евро, в период с 2009 по 2015 годы. Кстати говоря, детская бедность росла не только в Испании, которая боролась с кризисом. В период с 2008 по 2014 год рост детской бедности наблюдался во всех государствах с развитым типом экономики.



Но не только дети находятся на экстремальном уровне бедности, но и всё население Испании. Ситуация стремительно ухудшается так же тем, что в Испании наблюдается рост инфляции, который значительно превышает средние значения по всей Еврозоне.



Цены на товары народного потребления в Испании выросли на 3 процента в феврале, относительно аналогичного месяца прошлого года. Кстати говоря, ряд аналитиков, опрошенных изданием Bloomberg, прогнозировали рост инфляции в Испании в пределах 3,1 процента. В январе цены несколько снизились, на 0,3 процента, из-за снижения потребления электроэнергии по всей стране.



На фоне падения цен в период с 2013 по 2016 годы, когда Испания пыталась побороть своё самое глубокое падение в экономическом развитии, сейчас государство, которое имеет четвёртую по величине в ЕС экономику, столкнулось с неконтролируемым ростом инфляции, который превзошёл целевой показатель Центрального Банка Европы почти на два процента. Экономисты считают, что в Испании инфляция растёт из-за дорожающих энергоносителей, из-за аномальных условий погоды.



Министр энергетики Испании предупредил население о том, что нужно готовиться к подорожанию энергоносителей, указав на то, что среднемесячная квитанция за электроэнергию может вырасти на 100 евро, до конца года.



Специально для mmgp.ru Разрыв между "бумажной" экономикой и реальной продолжает расти, практически по всему миру. Для примера мы с вами сегодня рассмотрим Испанию, где фондовый рынок восстанавливается, рисковые премии по ценным бумагам стабилизируются, а количество детей за чертой бедности выросло на 9 процентов, в период с 2008 по 2014 годы. В годы так называемого восстановления. Теперь детей, находящихся за чертой бедности в Испании насчитывается 40 процентов, это отмечают исследователи EurActiv.Теперь Испания занимает третье место среди стран Европейского Союза по показателям детской бедности.Испанию смогли обойти лишь только Греция, и Румыния. По мере того, как наблюдался рост детской бедности в Испании, исследователи отметили резкий рост, на 56 процентов, семей, которые живут менее чем на 700 евро в месяц, или 8400 евро в год, и имеют 4 и более детей.Испания так же умудрилась опуститься на третье место среди государств Европейского Союза по степени разрыва между уровнем социальной защиты молодёжи, и граждан, которые вышли на пенсию. Во время экономического кризиса, старейшие граждане Испании получали социальную защиту от государства в большем объёме, чем дети и молодёжь.Как утверждает доклад испанского статистического агентства, объём инвестиций в сферу социальной защиты рухнул на 11,5 млрд евро, в период с 2009 по 2015 годы. Кстати говоря, детская бедность росла не только в Испании, которая боролась с кризисом. В период с 2008 по 2014 год рост детской бедности наблюдался во всех государствах с развитым типом экономики.Но не только дети находятся на экстремальном уровне бедности, но и всё население Испании. Ситуация стремительно ухудшается так же тем, что в Испании наблюдается рост инфляции, который значительно превышает средние значения по всей Еврозоне.Цены на товары народного потребления в Испании выросли на 3 процента в феврале, относительно аналогичного месяца прошлого года. Кстати говоря, ряд аналитиков, опрошенных изданием Bloomberg, прогнозировали рост инфляции в Испании в пределах 3,1 процента. В январе цены несколько снизились, на 0,3 процента, из-за снижения потребления электроэнергии по всей стране.На фоне падения цен в период с 2013 по 2016 годы, когда Испания пыталась побороть своё самое глубокое падение в экономическом развитии, сейчас государство, которое имеет четвёртую по величине в ЕС экономику, столкнулось с неконтролируемым ростом инфляции, который превзошёл целевой показатель Центрального Банка Европы почти на два процента. Экономисты считают, что в Испании инфляция растёт из-за дорожающих энергоносителей, из-за аномальных условий погоды.Министр энергетики Испании предупредил население о том, что нужно готовиться к подорожанию энергоносителей, указав на то, что среднемесячная квитанция за электроэнергию может вырасти на 100 евро, до конца года.

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