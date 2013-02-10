Россия увеличивает объём инвестиций в производство сельскохозяйственной техники

Дмитрий Медведев, возглавляющий правительство Российской Федерации, утвердил постановление, за номером 715-р, о выделении из федерального бюджета 13,7 млрд рублей на предоставление субсидий предприятиям, которые производят технику сельскохозяйственного назначения. Это больше выделяемой помощи, чем в прошлом году, на 38 процентов, или 3,8 млрд рублей. Деньги выделяются на производство и продажу 21251 единиц тракторов и комбайнов.
В прошлом году, на субсидии производителям техники сельскохозяйственного назначения государство потратило 9,9 млрд рублей, из бюджета страны. На официальном сайте правительства РФ говорится, что деньги выделяются в соответствии с инвестиционной программой ради развития отдельных отраслей экономики, а так же в рамках федеральной программы по развитию сельскохозяйственного сектора экономики. Правительство России решило выделить 13,7 млрд рублей Министерству сельского хозяйства на поддержку производителей техники сельскохозяйственного назначения.
Благодаря таким объёмам инвестиций, государство сможет приобрести 21251 единицу техники сельскохозяйственного назначения, с последующей льготной реализацией сельхозпроизводителям. Программа инвестиций в производство сельскохозяйственной техники позволит укрепить позиции отечественного производителя на внутреннем рынке.
Федеральная программа предусматривает предоставление субсидий всем производственным линиям, которые занимаются изготовлением техники сельскохозяйственного назначения. Инвестированные государством деньги, идут на частичное возмещение затрат на содержание рабочих мест, на компенсацию стоимости энергоносителей энергоёмким предприятиям, а так же на частичную возмещение затрат связанных с производством и поддержкой гарантийных обязательств в отношении выпущенной продукции. Отдельной статьёй идут компенсация затрат для тех учебных заведений, которые готовы тратить деньги на обновление учебной и производственной базы современной техникой сельскохозяйственного назначения.
Принятый документ подтолкнёт к развитию производства отечественной техники сельскохозяйственного назначения, что в свою очередь позволит государству обеспечивать сельхозпроизводителей такой техникой, по льготным ценам.
Специально для mmgp.ru