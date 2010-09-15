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Нацистские зомби на Украине вылезли из могил и едят человеческие мозги - аналитик Нацистские зомби на Украине вылезли из могил и едят человеческие мозги - аналитик



Цитата: В последнем выпуске программы «Задело» ведущий телеканала «Звезда», обозреватель Николай Петров рассуждает о том, какую угрозу несут с собой украинские националисты, оскверняющие памятники советским солдатам и поздравляющие Гитлера с днем рождения.





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Николай Петров:



То, что происходило три дня назад у памятника генералу Ватутину в Киеве, напомнило мне американские фильмы и сериалы про зомби или вампиров. С одной поправкой: в кино, как вы знаете, утверждают, что победить древнее зло можно с помощью креста, святой воды, серебряных пуль, осинового кола или яркого солнечного света. Этих тварей начинает ломать и корежить, и в конце концов они сгорают и обращаются в пепел. Хеппи энд!



И я ничего не имею против выдуманных режиссерами и сценаристами киношных вампиров и зомби. В отличие от нацистов, они безвредные и в чем-то даже несчастные создания. И существуют только на экране. Но пока мы с вами занимались своими делами, работали, влюблялись, растили детей, смотрели в свободное время выдуманные голливудские ужастики, очень незаметно произошло нечто действительно страшное: из могил вылезли настоящие живые мертвецы. Нацистские зомби с флагами и рунами вернулись из тьмы, из небытия, вывернулись из нюрнбергской петли, вылезли из подвалов рейхсканцелярии и бандеровских схронов на Украине. И это не кино, не фильм ужасов. Это происходит прямо сейчас.



Они на самом деле едят свои и чужие человеческие мозги с помощью националистической пропаганды и пьют теплую человеческую кровь, убивая всех несогласных, до кого могут дотянуться. И, в отличие от Голливуда, их не возьмет ни святая вода, ни серебряная пуля, ни яркий солнечный свет. Но при этом мы знаем, от чего именно их корежит - от памяти и памятников, которые напоминают им о грандиозном историческом поражении их кумира и героя.



В конце апреля, накануне отмечаемого нацистами всего мира дня рождения Адольфа Гитлера, на Украине произошла целая серия актов вандализма, направленных против мемориалов павшим в Великой Отечественной войне. Так, в Киеве попытались разобрать на цветной металл фрагменты Вечного огня, в Костополе Ровенской области на памятнике двум тысячам расстрелянных немецкими оккупантами и украинскими коллаборационистами евреев была нарисована свастика, в Мариуполе на кладбище Волонтеровка, был осквернен памятник погибшим в 1943 году красноармейцам.



На Днепропетровщине вблизи села Кильчень Магдалиновского района вандалы порезали на металл памятник Неизвестному офицеру, который является частью мемориального комплекса на братской могиле мирных жителей - жертв фашизма. В киевском парке «Победа» кто-то обклеил все лавочки листовками с поздравлениями Гитлера с днем рождения. И, наконец, посреди бела дня в парке в центре Киева повесили на шею памятника, установленного на могиле генерала Ватутина, надпись: палач украинского народа. Вот так нацисты Украины встречают приближение Дня Победы, 9 мая.



Автор: Николай Петров http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi...21240-db94.htm



Но пока мы с вами занимались своими делами, работали, влюблялись, растили детей, смотрели в свободное время выдуманные голливудские ужастики, очень незаметно произошло нечто действительно страшное: из могил вылезли настоящие живые мертвецы. Нацистские зомби с флагами и рунами вернулись из тьмы, из небытия, вывернулись из нюрнбергской петли, вылезли из подвалов рейхсканцелярии и бандеровских схронов на Украине. И это не кино, не фильм ужасов. Это происходит прямо сейчас.



Они на самом деле едят свои и чужие человеческие мозги с помощью националистической пропаганды и пьют теплую человеческую кровь, убивая всех несогласных, до кого могут дотянуться. И, в отличие от Голливуда, их не возьмет ни святая вода, ни серебряная пуля, ни яркий солнечный свет. Но при этом мы знаем, от чего именно их корежит - от памяти и памятников, которые напоминают им о грандиозном историческом поражении их кумира и героя.



Дальше опасно читать.





Ну и для ясности,кто это пишет!!!



Цитата: Телерадиокомпания Вооружённых сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» - это открытое акционерное общество. Медиа-группа объединяет федеральный телеканал «ЗВЕЗДА», радиостанцию «Радио ЗВЕЗДА», информационные порталы tvzvezda.ru и radiozvezda.ru. Дальше опасно читать.Ну и для ясности,кто это пишет!!!

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