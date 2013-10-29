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Цена Биткоина движется максимумам, превысив отметку в $1,250

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Цена Биткоина движется максимумам, превысив отметку в $1,250
Биткоин возвращается к своим рекордам: цены в экосистеме преодолевают барьер в $1,250.

После того, как ETF Винклевосс получил отказ в марте, цена на протяжении месяца все время снижалась, но теперь она стабильно растет. Мало того, она на пути чтобы побить все рекорды, зафиксированные до решения по ETF.

Данные от CoinMarketCap демонстрируют устойчивую тенденцию роста Биткоина на фоне недавней значительной волатильности альткоинов.

Тем не менее ситуация на рынке слегка отличается от той, что была месяц назад. После недавних банковских проблем Bitfinex и сейчас OKCoin, опасения среди бирж продолжают усиливаться.

Главным препятствием в цепи опять стал Китай. В стране регуляторное потрясение привело к тому, что инвесторы по-прежнему находятся в неопределенности. Это не просто пользователи бирж, которые сталкиваются с проблемами финансирования, сообщается также о том, что внебиржевые трейдеры были особенно выделены, и их капитал был ликвидирован или заморожен.

Poloniex, традиционно один из крупнейших рынков альткоинов, на сегодняшний день зафиксировал цену Биткоина на отметке выше $1,300.

Как сообщалось в четверг и в начале этой недели, решение биржи исключить 17 альткоинов может привести к массовому переводу средств в другие криптовалюты, для их сбережения.

Про решение Poloniex известно лишь то, что некоторые из исключенных криптовалют более известны, чем другие.


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